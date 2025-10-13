Mendoza: en estos 9 departamentos habrá cortes de luz este martes 14 de octubre

Edemsa anunció que el martes 14 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza este martes 14 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de:Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe en diferentes horarios. En algunos casos, la interrupción será por más de 4 horas.

Las zonas afectadas por cortes de luz este martes 14 de octubre en Mendoza

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Ciudad

Entre calles Atahualpa Yupanqui, Santiago Llaver, Rosales, Juana Azurduy y adyacencias. De 11.45 a 13.45 h.

Entre calles Gran Capitán, Yupanqui, Proyectadas M017, M019, M028 y áreas adyacentes; barrio Flores Sur. De 9.15 a 11.30 h.

Guaymallén

En calle Tomás Godoy Cruz, entre Sarmiento y Ecuador, y en calle Brasil, entre Godoy Cruz y Pedro del Castillo; Villa Nueva. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Tapón Moyano, Bandera de Los Andes, Adolfo Calle, Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

Entre calles Liniers, Caridad, Larrea y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

En Avenida Los Cóndores, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°7. En las localidades de El Salto, Vallecitos, Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas, Los Zorzales y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Santa Fe, entre Florencio Ortega y Espejo Este. En calle Espejo Este, entre Santa Fe y Castro Barros. En calles Belgrano y Lanús, hacia el norte de Espejo Este. En calle Espejo Norte, hacia el norte de Espejo Este y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre barrio Hogar Del Trabajador y callejón Doña Margarita; El Zampal. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

En calle La Argentina, entre Libertador General San Martín y callejón Ruano. De 9.40 a 13.40 h.

San Carlos

En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles El Toledano, Costa de las Vías, El Chañaral e Hipólito Yrigoyen; De 14.45 a 18.00 h.

Entre calles Namuncurá, Moreno, Urquiza y Edison. De 8.30 a 12.30 h.

En la Ruta Provincial N°201, entre calle Oliva y Ruta Provincial N°202; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°201, entre Ruta Provincial N°202 y Soitué; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe