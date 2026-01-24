Rescate en Godoy Cruz: un adolescente cayó a un canal y está en estado crítico

El menor fue rescatado por vecinos, reanimado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internado en estado crítico.

Un adolescente de 13 años fue rescatado durante la noche de este viernes luego de caer a un canal y ser arrastrado por la corriente en calle Einstein, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 23.57 horas.

Según informaron fuentes oficiales, tras varios llamados a la línea de emergencias, al lugar se desplazaron efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos de salud. Al arribar, constataron que el menor había sido sacado del agua por vecinos de la zona, quienes lograron rescatarlo cuando quedó atrapado debajo de un puente vehicular.

Los vecinos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal médico, que continuó con las tareas y logró que el adolescente recuperara signos vitales.

La víctima, identificada por sus iniciales J. J. V., fue trasladada de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión. Permanece internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.