Tupungato: un camión municipal perdió los frenos y se estrelló contra el paredón de un club

El camión municipal perdió el control por una presunta falla mecánica y terminó impactando contra el paredón de un club deportivo. El conductor sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia a la Ciudad de Mendoza.

Un siniestro vial de gran magnitud se registró este viernes alrededor de las 7.35 en el departamento de Tupungato, luego de que un camión perteneciente al municipio chocara violentamente contra la pared de un club deportivo. El chofer sufrió traumatismo y debió ser trasladado de urgencia.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Belgrano y Correa, en inmediaciones de la conocida Rotonda Juvenil, según confirmaron fuentes policiales de la Comisaría 20ª. De acuerdo a la información oficial, el rodado circulaba de sur a norte por calle Belgrano cuando habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo.

Sin control, el camión atravesó la rotonda, arrancó un poste de alumbrado público y terminó impactando contra el paredón y un quincho del club juvenil, ocasionando importantes daños materiales.

El conductor del camión, un trabajador municipal, resultó con un traumatismo de cráneo y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia a la Ciudad de Mendoza, donde permanece internado y, según indicaron sus compañeros, evoluciona favorablemente.

El tránsito permaneció interrumpido y desviado durante varias horas mientras se realizaban las pericias y las tareas para retirar el vehículo con una grúa y maquinaria pesada.

El camión se incrustó en un quincho del club, que a esa hora se encontraba vacío. Detrás de esa estructura hay un salón y, más atrás, una vivienda familiar donde reside un matrimonio con tres hijos menores, y una mujer embarazada. Según relataron testigos, el quincho fue clave para detener la marcha del vehículo y evitar que el impacto alcanzara la casa.

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en ese sector. Incluso, parte de la estructura dañada estaba cubierta por una lona debido a un choque anterior protagonizado por otro camión, también vinculado a un presunto desperfecto mecánico.

Zona muy transitada y reclamo vecinal

La Rotonda Juvenil es un punto de circulación constante de vehículos pesados, especialmente camiones que descienden desde zonas más elevadas del departamento. Habituales usuarios del club y vecinos reclamaron mayores medidas de seguridad vial para prevenir nuevos accidentes.

El club juvenil, que funciona todos los días y recibe a niños, jóvenes y familias para actividades deportivas, sufrió daños significativos en su infraestructura. Las autoridades municipales evaluarán el estado del edificio y las acciones a seguir una vez finalizadas las pericias.