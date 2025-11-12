Remate de autos y camionetas desde $4.000.000 en Mendoza: cuándo es, dónde verlas y cómo participar

La subasta, que se realizará el 20 de noviembre, incluye vehículos ubicados en Luján de Cuyo y forma parte del plan de renovación de flota de la empresa. Los interesados pueden ver los lotes y ofertar a través de internet.

YPF llevará adelante un nuevo remate online de vehículos el próximo 20 de noviembre, con precios base que parten desde $4.020.000. La subasta se enmarca en el proceso de renovación de flota de la petrolera y estará abierta al público general a través de internet. En Mendoza, los autos y camionetas se encuentran ubicados en Luján de Cuyo y podrán ser vistos una semana antes del cierre de la convocatoria.

Se trata de una subasta pública con modalidad electrónica a través del portal de una empresa especializada en subastas. Los interesados en comprar alguno de los vehículos pueden ingresar a su página en donde están expuestos los lotes en venta y se puede ver el estado y detalle de cada uno.

Qué vehículos hay disponible en el remate de YPF

Los vehículos que rematan van desde camionetas, 4×4 y hasta autos más pequeños.

FORD PICK-UP F-100 XL DIESEL, Año 2001: $6.201.000.

FORD SEDAN 4 PUERTAS FOCUSEXE STYLE 1.6L NAFTA, Año 2013: $4.204.800.

VOLKSWAGEN PICK-UP CABINA Y MEDIA SAVEIRO 1.6, Año 2013: $4.663.200.

FORD PICK-UP RANGER2 DC 4X4 XL SAFETY 2.2L D, Año 2014: $7.992.00.

VOLKSWAGEN PICK-UP CABINA Y MEDIA SAVEIRO 1.6, Año 2013: $4.824.000.

Cómo participar en la subasta online

El remate, a cargo de la martillera narvaezbid, se realizará de forma 100% digital. Son más de 30 los vehículos que rematan con ubicación en Buenos Aires y Neuquén, mientras que en Mendoza se subastan 9 vehículos ubicados en Luján de Cuyo.

La subasta comenzó el 30 de octubre y finaliza el 20 de noviembre a las 11 de la mañana.

PODÉS ENTRAR A LA SUBASTA DESDE ACÁ: narvaezbid

Para participar en la subasta, los oferentes deberán ingresar a la página web mencionada, registrarse como usuario, consultar las bases y condiciones de la subasta y realizar las ofertas en el periodo de tiempo mencionado.

Una vez finalizado el período, el vehículo será adjudicado al mejor postor, mientras que el segundo oferente será notificado en caso de ser necesario por cuestiones legales o administrativas.