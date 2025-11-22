Remate de autos, motos y pickups en Mendoza: cuándo es, cómo participar y qué unidades se subastan

En el predio estarán expuestas las distintas motos, autos y pickups que formarán parte del remate.

La Municipalidad de Guaymallén confirmó que el próximo 26 de noviembre llevará adelante un nuevo remate de vehículos, en el que se pondrá a la venta un lote compuesto por seis motos, dos pick up y dos autos que ya cumplieron el tiempo mínimo de permanencia en la Playa de Secuestros.

¿Dónde y cuándo ver las unidades?

Antes de la subasta, los interesados podrán ver las unidades en exhibición el martes 25 de noviembre, de 10 a 12 horas, en la Playa de Secuestros ubicada en calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce.

Detalles de la subasta

La subasta oficial se realizará el miércoles 26 a las 9.30 horas en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada en San Martín 322, en Ciudad de Mendoza.

Para participar, la comuna recuerda que es obligatorio presentarse con DNI y llegar antes del inicio de la puja.

Quienes resulten adjudicatarios deberán pagar en efectivo el 10% del valor ofertado en concepto de seña, más un 10% de comisión para la martillera y un 2,5% en impuestos.

Para consultas, está disponible el contacto de la martillera a cargo, María Manucha de Sajn, al 2615 521623.

Según la normativa vigente, el municipio está habilitado a rematar vehículos que lleven más de seis meses en la Playa de Secuestros, un espacio creado en 2019 para alojar unidades retenidas por órdenes de los Juzgados Viales del departamento.

Vehículos incluidos en la subasta

Motos

Zanella ZB 110 – modelo 2006

Kimko Activ 110 – modelo 2011

Motomel GC 125 – modelo 2014

Sumo Hobiz 110 – modelo 2008

Zanella RX 150 – modelo 2016

Guerrero G 110 DL – modelo 2018

Autos y pick up