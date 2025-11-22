Incendio en una vivienda de Las Heras: tres casas afectadas y varias personas asistidas

Un incendio en una vivienda de Las Heras movilizó a bomberos y personal policial, dejó tres casas dañadas y varias personas asistidas por inhalación de humo.

Un incendio registrado en horas de la noche del viernes en una vivienda de Las Heras movilizó a personal de emergencia y dejó varias familias afectadas.

El siniestro comenzó alrededor de las 21.56 horas en una propiedad ubicada en calle Mansilla, en el interior de un pasillo.

Según informaron fuentes policiales, en la vivienda se encontraban un hombre de 79 años, y una mujer de 83, quienes lograron salir por sus propios medios antes de que las llamas avanzaran.

También fueron asistidos por intoxicación por humo tres jóvenes, todos fueron atendidos en el hospital Carrillo y posteriormente dados de alta.

La intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara a dos viviendas linderas, aunque durante varios minutos existió riesgo de que las llamas alcanzaran toda la cuadra.

Para reforzar el trabajo, se solicitó apoyo hídrico. Tras más de una hora de labor el incendio fue controlado por completo cerca de las 23 horas y dejó como saldo la afectación de tres viviendas, una de manera parcial y dos de forma total, además de dos camionetas que estaban estacionadas en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.