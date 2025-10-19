Rematan histórica fábrica mendocina de snacks tras declararse en quiebra

Tras décadas de actividad en Guaymallén, la tradicional fábrica de snacks “Gonzalo” cerró en diciembre de 2024 y ahora será subastada junto con su marca, maquinaria y propiedades.

La tradicional fábrica de snacks “Gonzalo”, reconocida en Mendoza por sus papas fritas y otros productos, será rematada por la Justicia luego de que la empresa se declarara en quiebra.

El establecimiento, ubicado en Guaymallén, había cerrado de manera sorpresiva en diciembre de 2024, dejando sin trabajo a más de veinte empleados y dando inicio a un proceso legal que llega ahora a su etapa final.

La subasta de la fábrica

El Segundo Juzgado de Procesos Concursales dispuso la subasta judicial que incluye un importante conjunto de bienes: dos inmuebles en Dorrego, ubicados en calle Berutti 182 y Juan Agustín Maza 796, ambos habilitados para la producción alimentaria. También forman parte del remate la maquinaria industrial completa, el mobiliario de oficina, un vehículo, equipos de seguridad y la marca registrada “Gonzalo Snacks”, uno de los activos más valiosos por su posicionamiento en el mercado mendocino.

El inventario que saldrá a remate abarca:

Cámaras de monitoreo

Seis matafuegos

Sistemas de seguridad con cerco eléctrico

Computadoras y maquinaria específica, como selladoras, balanzas, compresores, cortadoras y peladoras automáticas.

Todo será ofrecido en bloque, con una base de $280.000.000.

La venta de la marca

Uno de los puntos más destacados del proceso es la venta de la marca “Gonzalo Snacks”, registrada en la Clase 29 del Boletín de Marcas. Su compra permitirá al nuevo propietario continuar la producción o relanzar la línea de snacks bajo el mismo nombre, ampliamente reconocido por los consumidores locales.

Los interesados en participar podrán inspeccionar los bienes el 29 de octubre, de 9 a 12 horas, y deberán registrarse previamente en los portales oficiales de subastas.

La subasta electrónica se realizará el 7 de noviembre a través del sitio Manucha Subastas y será adjudicada al mejor postor, siempre que cuente con la aprobación del Juzgado.

En caso de incumplimiento del pago, se notificará al segundo oferente o se declarará desierta la subasta.