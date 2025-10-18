Sueña con tener una familia: niña mendocina de 9 años busca el amor de una mamá

Le encanta bailar, hacer acrobacias y jugar con gatos. Tiene un gran corazón y muchas ganas de crecer rodeada de afecto. El Registro Provincial de Adopción busca una familia que le brinde contención.

El Juzgado de Familia de Las Heras lanzó una convocatoria para encontrar una familia que desee acompañar el crecimiento de “A”, una niña de 9 años llena de energía, curiosidad y ternura.

“A” se describe como una nena conversadora, alegre y muy activa. Ama bailar, hacer acrobacias y asistir a sus clases de gimnasia artística y atletismo. También disfruta pasar tiempo con gatos, y no duda al decir que su comida favorita es la pizza. Confiesa entre risas que no le gustan mucho las verduras ni levantarse temprano.

Cursa cuarto grado en una escuela de su zona, y su materia preferida es Lengua. Desde su ingreso al hogar, los equipos técnicos han trabajado con ella aspectos relacionados con su autonomía, organización y rutinas. Si bien ha tenido algunas dificultades para vincularse con otros niños, muestra avances significativos y una gran disposición para aprender nuevas formas de relacionarse.

Los profesionales que la acompañan destacan que “A” necesita una familia con tiempo, empatía y recursos para continuar con sus tratamientos de apoyo psicológico y psiquiátrico. Buscan referentes afectivos capaces de comprender sus tiempos, contener sus emociones y acompañarla con paciencia y amor en cada paso.

Ella sueña con tener una familia “que pueda ser de cualquier lugar”, pero tiene un deseo claro: quiere que esté formada solo por mujeres, una o dos mamás que la reciban con cariño y compromiso.

Quienes deseen convertirse en su familia pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza al correo rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar o por WhatsApp al 2616799541.