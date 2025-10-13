Dos mendocinos murieron tras un vuelco, regresaban de ver el ascenso de Gimnasia

El accidente ocurrió en San Luis cuando una familia volvía de Buenos Aires tras acompañar al equipo mendocino en su partido definitorio. Las víctimas fueron un joven de 18 años y un bebé de dos meses; otros tres integrantes permanecen internados.

Una familia oriunda de Mendoza protagonizó un trágico accidente vial este domingo 12 de octubre por la tarde, mientras regresaba de presenciar el partido en el que Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró el ascenso a Primera División. El siniestro ocurrió en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso, en la provincia de San Luis. El vehículo, un Honda Fit gris oscuro, volcó y quedó apoyado sobre su techo, provocando la muerte de dos de sus ocupantes: un joven de 18 años y un bebé de apenas dos meses.

Según informaron fuentes policiales, el auto circulaba en sentido Este-Oeste y transportaba a siete personas, todas integrantes de una misma familia del departamento Las Heras. El grupo había viajado a Vicente López, Buenos Aires, para acompañar al equipo mendocino en el partido definitorio ante Deportivo Madryn, que terminó en victoria por penales y consagró al “Lobo” como nuevo integrante de la máxima categoría del fútbol argentino.

El impacto fue de tal magnitud que los dos menores fallecieron en el acto. Otros tres ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de la ciudad de San Luis. Entre ellos se encuentran dos mujeres, una de 23 y otra de 40 años, y un hombre de 44 años. Las autoridades locales trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar las causas del vuelco, aunque no se descarta que el cansancio o una distracción hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento.#SomosFamilia 🤍🖤 pic.twitter.com/stbfER0KWp — Gimnasia y Esgrima Mza 8️⃣♥️ (@GimnasiaMendoza) October 13, 2025

La noticia generó una fuerte conmoción en Mendoza, especialmente entre los hinchas de Gimnasia. El club emitió un comunicado oficial expresando su pesar por el fallecimiento de Lautaro Godoy, el joven de 18 años, y su sobrino. “Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares, allegados y amigos en este difícil momento”, señalaron desde la institución en sus redes sociales.

El caso quedó bajo investigación judicial y se esperan peritajes técnicos para avanzar en el esclarecimiento. Desde la Policía de San Luis remarcaron la peligrosidad del tramo donde ocurrió el siniestro, caracterizado por curvas pronunciadas y visibilidad reducida.