Regresa el viento Zonda: cuándo y dónde se sentirá esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a viarias zonas de Mendoza durante esta semana.

El fenómeno se sentirá principalmente el martes y miércoles, con temperaturas cercanas a los 30°C, aunque se espera un descenso hacia el jueves.

Días, zonas y horarios del alerta por viento Zonda

Según el SMN, este martes el viento soplará en Malargüe, el sur de Malargüe, el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, especialmente después del mediodía.

El viento se mantendrá presente entre las 11 y las 21 horas.

El miércoles, las ráfagas comenzarán desde la mañana y se intensificarán desde las 11 horas en las mismas zonas, llegando a los 60 km/h.

El viento continuará hasta las 20 horas, y se espera ingreso de viento sur desde las 20 horas en el sur de la provincia y desde las 22 horas en el noreste, con velocidades de 55 a 60 km/h.