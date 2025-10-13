Tragedia en Guaymallén: circulaba en contramano y mató a un motociclista

Una camioneta que circulaba en contramano impactó contra una moto. El conductor del menor rodado fue trasladado al hospital con heridas graves y su acompañante murió en el lugar.

Un motociclista murió y su acompañante sufrió heridas de gravedad tras ser chocados por una camioneta que circulaba a contramano en el departamento de Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.50 de la madrugada, en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Mitre.

De acuerdo con el parte policial, una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 53 años circulaba en contramano por Mitre hacia el sur. Al llegar a la esquina con Cornelio Saavedra, chocó contra una motocicleta Motomel 150cc que se desplazaba de oeste a este.

Por la violencia del choque, los dos ocupantes del rodado menor salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada.

Personal policial, agentes de Tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar. Allí constataron el fallecimiento de Oscar Emanuel Breccia, de 30 años, mientras que el conductor de la moto, identificado como A.D.M, de 29 años, fue trasladado al Hospital Central con politraumatismo grave.

El test de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta dio resultado negativo (0,0 g/l). Sin embargo, por disposición de la Ayudante Fiscal, doctora Campanello, el hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría 25.

En el lugar trabajó Policía Científica y se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados.

La Oficina Fiscal de jurisdicción continúa con la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.