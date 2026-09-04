Kioscos de Maipú 2026: ¿cuándo comienzan?

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes de Maipú. Los Kioscos cumplen 41 años y reunirán a 55 promociones en la Plaza Departamental 12 de Febrero, con cuatro jornadas de armado, gastronomía, creatividad y encuentro. Conocé cuándo comienzan y todas las fechas clave.

Los estudiantes secundarios de Maipú ya se preparan para una nueva edición de los tradicionales Kioscos, una celebración que este año cumple 41 años y reunirá a 55 promociones en la Plaza Departamental 12 de Febrero. La actividad combinará gastronomía, creatividad, trabajo en equipo y propuestas emprendedoras.

La cuenta regresiva ya comenzó y los jóvenes de los últimos años de las escuelas secundarias del departamento trabajan en los preparativos para volver a darle vida a esta tradicional fiesta.

¿Cuándo comienzan los Kioscos de Maipú 2026?

La actividad tendrá sus primeras acciones en la Plaza Departamental el miércoles 23 de septiembre, jornada en la que comenzará el armado de los distintos kioscos que estarán a cargo de las promociones participantes.

El jueves 24 de septiembre, desde las 8, comenzará la venta al público. La celebración continuará durante el viernes 25 y se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre.

De esta manera, las fechas principales de los Kioscos de Maipú 2026 serán:

Miércoles 23 de septiembre: comienza el armado de los kioscos.

comienza el armado de los kioscos. Jueves 24 de septiembre: desde las 8 comienza la venta al público.

desde las 8 comienza la venta al público. Viernes 25 de septiembre: continúa la celebración.

continúa la celebración. Sábado 26 de septiembre: última jornada de los Kioscos 2026.

41 años de una tradición de los estudiantes de Maipú

La edición 2026 tendrá un significado especial porque los Kioscos cumplen 41 años. La celebración se convirtió con el paso de las décadas en una de las tradiciones más reconocidas de Maipú y reúne a distintas generaciones de estudiantes.

Los protagonistas serán, una vez más, los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias. Cada promoción tendrá a su cargo el diseño, decoración y puesta en funcionamiento de su propio puesto, con una temática y una propuesta particular.

La creatividad será uno de los principales atractivos, aunque detrás de cada kiosco existe un importante proceso de organización. Los estudiantes deben distribuir tareas, acordar propuestas, trabajar en equipo y asumir diferentes responsabilidades para llegar preparados a las jornadas de septiembre.

Gastronomía, creatividad y aprendizaje

La propuesta no se limita a la construcción y decoración de los puestos. Durante los Kioscos, cada curso también ofrece distintas alternativas gastronómicas, por lo que los estudiantes deben cumplir con capacitaciones obligatorias.

Entre ellas se encuentra el curso de manipulación segura de alimentos, destinado a brindar herramientas para garantizar buenas prácticas durante la elaboración y comercialización de los productos.

Desde el municipio destacan que estas instancias de formación buscan que los Kioscos también funcionen como una experiencia de aprendizaje para los jóvenes, incorporando conocimientos que puedan ser útiles más allá de la celebración.

Trabajo conjunto entre las escuelas y la Municipalidad

Durante las últimas semanas, equipos de la Municipalidad de Maipú recorrieron distintas escuelas secundarias para reunirse con los estudiantes que participarán de la edición 2026.

Los encuentros tienen como objetivo establecer pautas comunes, anticipar aspectos relacionados con la organización y generar espacios de diálogo para favorecer una celebración basada en el respeto, la convivencia y la integración.

La organización se realiza de manera conjunta entre el municipio y las instituciones educativas, con la intención de que la tradicional celebración pueda desarrollarse de manera ordenada y que los jóvenes sean protagonistas de la experiencia.

La Plaza Departamental volverá a ser el punto de encuentro

Durante cuatro jornadas, la Plaza Departamental 12 de Febrero volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes maipucinos.

Los puestos de comida, las intervenciones artísticas y las diferentes propuestas preparadas por las promociones serán el resultado de semanas de trabajo y planificación.

Los Kioscos de Maipú 2026 ya están en marcha. A 41 años de su primera edición, la tradición vuelve a reunir a los estudiantes de las escuelas secundarias para compartir una experiencia que combina creatividad, emprendimiento, responsabilidad y encuentro entre promociones.