Recuperaron los instrumentos y equipos que le robaron al cantante de Gauchito Club en Mendoza

Gabriel “Gabo” Nazar sufrió un robo en su casa de la Quinta Sección de Ciudad mientras estaba en el interior. Los delincuentes se llevaron instrumentos, dispositivos y material musical que el artista necesitaba recuperar.

El cantante de Gauchito Club, Gabriel “Gabo” Nazar, recibió una buena noticia después del difícil momento que vivió en su casa ubicada en la Quinta Sección. Tras denunciar que delincuentes habían ingresado a robar mientras él se encontraba en el interior de la vivienda, la Policía de Mendoza confirmó este miércoles que logró recuperar los equipos y elementos sustraídos entre los que se encontraba material musical inédito.

La noticia del hecho se conoció a través de una publicación que el vocalista compartió en su cuenta de Instagram. Allí relató el momento de angustia que vivió durante el asalto.

“Ayer a la mañana me entraron a robar a mi casa conmigo adentro, una situación que no se la deseo a nadie. Por suerte estoy bien, muy asustado y haciendo las denuncias correspondientes“, escribió.

Además de los instrumentos y otros equipos que utiliza para trabajar, los ladrones se llevaron su computadora y su teléfono celular. La preocupación del músico no estaba relacionada solamente con el valor de esos dispositivos: allí tenía almacenadas canciones que no contaba con otra copia.

“Si al menos pudiese recuperar la placa, la compu y el celular, ahí tengo canciones que no están en ningún otro lugar”, había explicado en su publicación. También pidió que quienes tuvieran información se comunicaran con él a través de sus redes sociales, ya que no tenía su teléfono.

La Policía confirmó que recuperó los elementos robados

Este miércoles, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, informó que la investigación permitió esclarecer el robo y recuperar los elementos sustraídos. “Le robaron sus equipos de trabajo a un músico mendocino. La Policía de Mendoza investigó, esclareció el robo y recuperó lo sustraído”, publicó la funcionaria en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, destacó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) y el Laboratorio Forense Digital. “Vamos a seguir invirtiendo en tecnología, fortaleciendo la investigación criminal y yéndolos a buscar para ponerlos a disposición de la Justicia“, agregó Rus.

Además, el músico se expresó a través de sus redes sociales para confirma la noticia. “Recuperamos las cosas robadas. después de un terrible día, con la policía logramos encontrar una publicación que nos llevó directo al aldrón y todas mis pertenencias”, escribió Nazar. También agradeció a los efectivos, a la ministra y a todos lso que difundieron el caso.

El robo ocurrió en un gran momento para Gauchito Club

El episodio se produjo mientras Gauchito Club atraviesa una etapa de nuevos lanzamientos. La banda mendocina presentó recientemente “Bancate tu viaje”, el primer adelanto de su próximo disco, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de febrero de 2027.