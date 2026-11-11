Inseguridad: le robaron al cantante de Gauchito Club y pide ayuda para recuperar sus pertenencias

Gabriel Nazar fue víctima de un robo en su propia casa mientras se encontraba en el interior. Aunque está fuera de peligro, atraviesa momentos de angustia: entre los elementos sustraídos hay equipos de trabajo y material musical que necesita recuperar.

El episodio ocurrió ayer, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de Gabriel Nazar, conocido artísticamente como Gabo, mientras él se encontraba en el interior. La situación generó momentos de mucho temor, aunque afortunadamente el músico no sufrió lesiones y se encuentra bien.

Sin embargo, el impacto del hecho va mucho más allá de las pérdidas materiales. Entre los objetos sustraídos hay herramientas fundamentales para su actividad artística y, especialmente, dispositivos en los que tenía almacenadas canciones y material musical que necesita recuperar. Parte de ese contenido no cuenta con otra copia, por lo que la pérdida representa un perjuicio importante para su trabajo creativo.

A través de su pedido de colaboración en sus redes sociales, el artista busca que la información sobre los elementos robados pueda circular y llegar a personas que eventualmente los identifiquen o detecten que están siendo ofrecidos a la venta.

Qué elementos le robaron a Gabo Nazar

Entre las pertenencias sustraídas se encuentra una importante cantidad de equipamiento tecnológico y musical. El detalle incluye:

Una placa de audio Universal Audio Apollo Twin X Gen 3 .

. Una computadora Mac Mini .

. Un iPhone 15 Pro , junto con su cargador original.

, junto con su cargador original. Una guitarra eléctrica Smaik , identificable por sus pastillas blancas.

, identificable por sus pastillas blancas. Un parlante JBL Flip 6 azul .

. Un parlante JBL Go negro .

. Un micrófono Shure SM58 .

. Un micrófono Shure SM57 .

. Un teclado MIDI M-Audio , modelo pequeño.

, modelo pequeño. Auriculares Audiotecnica .

. Una afeitadora Philips.

La variedad de elementos sustraídos refleja que no se trató solamente de objetos de uso cotidiano: buena parte del equipamiento forma parte de su entorno de producción y creación musical.

El pedido de colaboración para recuperar sus cosas

La preocupación principal del músico está puesta en recuperar los dispositivos que contienen sus trabajos y composiciones. Para un artista que dedica buena parte de su actividad a escribir, grabar y producir canciones, perder ese material puede significar mucho más que quedarse sin herramientas de trabajo.

Gabo Nazar es una figura central de Gauchito Club, la banda mendocina que nació en 2015 y logró trascender las fronteras provinciales con su particular combinación de ritmos y estilos. Además de desempeñarse como cantante y guitarrista, es compositor, productor de los discos de estudio y director musical del proyecto.