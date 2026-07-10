Chile: echaron a un carabinero por comerse los chizitos del auto donde murió el niño de 12 años en una encerrona

El efectivo fue dado de baja por incumplir el Código de Ética de Carabineros de Chile. El vehículo pertenecía a la familia de Alejandro Águila Jorquera, el niño que murió tras ser arrastrado durante un violento robo.

Carabineros de Chile confirmó la expulsión de uno de sus efectivos por un hecho ocurrido mientras que el automóvil perteneciente a la familia de Alejandro Fabián Águila Jorquera, el niño de 12 años que murió durante una violenta “encerrona”, permanecía bajo custodia policial.

La medida fue adoptada luego de que las cámaras de seguridad registraran al uniformado tomando y consumiendo una bolsa de chizitos que se encontraba dentro del vehículo, una conducta que la institución consideró incompatible con su Código de Ética.

De acuerdo con la información difundida por medios chilenos, el automóvil fue trasladado inicialmente a la 14ª Comisaría de San Bernardo para la realización de los peritajes tras el crimen. Sin embargo, debido a la falta de espacio, más tarde fue derivado a otra dependencia policial.

Si bien el vehículo ya estaba habilitado para ser retirado por sus dueños, la familia todavía no lo había hecho.

Durante un cambio de guardia, los efectivos realizaron un inventario de los objetos que permanecían en el interior del auto. En ese procedimiento detectaron una bolsa de chizitos en el baúl y uno de los carabineros decidió tomarla y consumirla.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la institución comprobó lo ocurrido y resolvió la desvinculación inmediata del efectivo por incumplir las normas internas.

Desde Carabineros aclararon que el episodio no fue considerado un robo ni un hurto, aunque igualmente se inició un sumario administrativo y se presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Militar.

A través de un comunicado, la fuerza de seguridad reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto desempeño de sus integrantes, además de remarcar que mantiene controles internos para garantizar el cumplimiento de las normas institucionales.

El crimen del niño de 12 años

Alejandro Fabián Águila Jorquera murió durante la madrugada del 23 de junio en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago. El menor viajaba junto a su padre, de nacionalidad argentina, y una tía cuando fueron interceptados por una banda de delincuentes al regresar desde Mendoza, habían viajado para celebrar el Día del Padre.

Según la investigación, los asaltantes ya habían cometido otros robos antes de abordar a la familia. Armados con cuchillos, obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo para llevárselo.

Mientras el padre y la mujer lograron salir, Alejandro quedó accidentalmente enganchado al cinturón de seguridad. En el momento en que los delincuentes escaparon, el niño fue arrastrado por el automóvil durante unos tres kilómetros.

Pese a los pedidos desesperados de su padre y de su tía para que detuvieran la marcha, los delincuentes continuaron huyendo. Las gravísimas heridas sufridas durante el arrastre provocaron la muerte del menor.

Por el caso fueron detenidos seis jóvenes, entre ellos dos adolescentes de 17 años, quienes enfrentan cargos por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, de acuerdo con la legislación chilena.