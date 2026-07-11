Sube la temperatura y regresa el viento Zonda: a cuánto llega la máxima este sábado

El sábado tendrá un leve ascenso de la temperatura mientras que continuarán las nevadas en la cordillera. Además, Defensa Civil anticipó el regreso del viento Zonda, aunque de intensidad débil, en la precordillera durante el fin de semana.

Después de varios días con temperaturas agradables en Mendoza, este fin de semana continuará con condiciones similares.

El pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura para este sábado, mientras que las nevadas seguirán en la cordillera y el viento Zonda volverá a hacerse presente, aunque con intensidad débil en la precordillera.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 11 de julio se presentará parcialmente nublado, con un leve aumento de la temperatura y vientos leves del sudeste.

En la cordillera persistirán las nevadas, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el transcurso de la jornada.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 3°C.

Por su parte, Defensa Civil informó que el viento Zonda soplará con intensidad débil en toda la precordillera entre las 6 y las 12, sin que, por el momento, se prevea su descenso al llano.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 12 de julio

El organismo provincial anticipa una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste.

Además, durante la tarde comenzará a circular viento norte en el llano y, hacia la tarde-noche, se espera la presencia de Zonda débil en la precordillera, condición que podría extenderse hasta la madrugada del lunes.

La temperatura oscilará entre los 15°C de máxima y los 3°C de mínima.

Lunes 13 de julio

Continuará el tiempo estable, con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

En la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Para esa jornada se pronostica una máxima de 17°C y una mínima de 2°C.