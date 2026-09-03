Reabre el Paso Cristo Redentor: desde cuándo y quiénes pueden pasar

El corredor internacional que une Mendoza con Chile volverá a habilitarse en ambos sentidos. Las autoridades definieron el horario de apertura y recomendaron tener en cuenta el cierre de la barrera de Uspallata antes de emprender el viaje.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a estar habilitado este viernes 4 de septiembre para todo tipo de vehículos, incluidos autos particulares, colectivos y transporte de cargas.

La decisión fue tomada por las coordinaciones de Argentina y Chile luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de ambos países y las condiciones previstas para los próximos días.

La reapertura permitirá recuperar la circulación en ambos sentidos por uno de los principales corredores entre Mendoza y Chile.

El anuncio llega después de los últimos cierres preventivos registrados en el sistema fronterizo debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña.

Las autoridades habían dispuesto restricciones ante la presencia de nieve, hielo y temperaturas bajo cero que podían afectar la seguridad de quienes transitan por la Ruta Nacional 7.

Aunque el túnel permanecerá operativo durante la jornada, existe un horario clave para quienes parten desde Mendoza: la barrera de Uspallata cerrará a las 19 horas.

Por eso, quienes tengan previsto viajar a Chile deberán organizar el recorrido con anticipación y evitar llegar sobre la hora al punto de control. Las condiciones de circulación pueden modificarse si cambia el tiempo en alta montaña.

Además, las autoridades recomiendan consultar el estado del paso antes de salir, ya que la habilitación depende de que se mantengan condiciones seguras en todo el corredor internacional.