“Mi hija no valía seis millones de pesos”: la mamá de la joven de 22 años que murió en el accidente de Colón y Perú pide Justicia y recuperar el celular de Luciana

La familia de Luciana Celeste Báez, la joven de 22 años que murió en el accidente de Colón y Perú, busca recuperar su celular, sus lentes y otras pertenencias que llevaba al momento del siniestro. Su madre, Susana Knoch, pidió la colaboración de vecinos y comerciantes y reclamó que la Justicia avance en la investigación: “Mi hija no valía seis millones de pesos”.

La familia de Luciana Celeste Báez, la joven de 22 años que murió en el accidente ocurrido en la esquina de Colón y Perú, continúa atravesando el dolor por su muerte y ahora inició un pedido para recuperar algunas de las pertenencias que llevaba consigo al momento del siniestro. Entre ellas se encuentran su teléfono celular y sus lentes, elementos que, según sus familiares, no fueron entregados por la Justicia.

Susana Knoch, madre de Luciana, habló en Noticiero 9 y pidió la colaboración de la comunidad para intentar encontrar el celular de su hija, ya que allí se encuentran fotografías, videos y recuerdos familiares que tienen un enorme valor emocional.

“Necesitamos encontrar el celular de Luciana para poder recuperar sus fotos, sus imágenes, videos. Ella lo llevaba consigo”, explicó la mujer. También señaló que tampoco aparecieron los lentes que utilizaba la joven ni la billetera de su novio, quien tuvo que dar de baja tarjetas y documentación.

La familia asegura que algunas pertenencias fueron entregadas por la fiscalía, pero que todavía faltan objetos que, según tienen certeza, estaban junto a Luciana al momento del accidente.

El pedido de ayuda a los vecinos

Ante esta situación, los familiares comenzaron a recorrer la zona donde ocurrió el accidente y solicitaron la colaboración de comercios y vecinos que puedan contar con cámaras de seguridad.

“Mi marido fue a preguntar por la zona con todo el desgarro que eso produce, saber que ahí fue donde mi hija perdió su vida”, contó Susana.

La mujer pidió especialmente que quienes tengan cámaras en comercios, locales gastronómicos u otros establecimientos de las inmediaciones revisen las imágenes y que cualquier persona que haya visto algo se comunique con la familia.

“Si alguien vio ese celular o alguien lo tomó y no se anima a devolverlo, es solamente un pedido de una mamá desesperada y de una familia que necesita alguna respuesta”, expresó.

Susana dejó además un número de contacto para quienes puedan aportar información: 261-263-0364.

“Mi hija no valía seis millones de pesos”

Además del pedido para recuperar las pertenencias, la madre de Luciana realizó un fuerte reclamo por el avance de la causa y cuestionó que el conductor involucrado haya recuperado la libertad tras el pago de una fianza.

“Por supuesto volver a pedir justicia porque mi hija no valía seis millones de pesos, que fue lo que la fiscalía puso por la vida”, sostuvo.

Según relató, el conductor recuperó la libertad luego de permanecer internado para observación y, de acuerdo con lo que conoce la familia, no hubo ningún contacto de parte de él ni de sus allegados.

“Nadie obviamente se ha comunicado para nada, ni de su familia, ni él, ni nadie”, afirmó.

La mujer también cuestionó que mientras su familia atraviesa el duelo por la muerte de Luciana, el acusado pueda continuar en libertad.

“Mientras nosotros terminábamos de acompañar al cementerio a nuestra hija, él ya estaba en la calle”, manifestó con indignación.

Una joven con sueños y proyectos

En medio del reclamo, Susana recordó quién era su hija y todo lo que quedó truncado después del accidente.

Luciana tenía 22 años, estudiaba Comunicación Social, bailaba y tenía una relación de pareja, además de un grupo de amigas y una familia que la esperaba.

“Era una niña sana, con muchos sueños, con muchos proyectos. Estudiaba Comunicación Social, bailaba, tenía un novio, una relación hermosa, tenía amigas, tenía sueños, tenía una familia que todos los días la espera y que eso ya no va a pasar”, expresó.

Para la familia, el caso no debe quedar reducido a una estadística ni convertirse en “un accidente más”.

“Quiero pedir de nuevo a la Justicia, a las autoridades, a quien sea, que Luciana no sea un accidente más”, reclamó la madre.

“Justicia no es pagar seis millones y estar en tu casa”

Susana también manifestó su temor de que los tiempos judiciales terminen dilatando la investigación y pidió que se avance rápidamente para determinar las responsabilidades en el hecho.

“Este también es nuestro miedo, que los tiempos de la Justicia y muchas de las trabas que se puedan llegar a poner en el camino no nos ayuden a que esto sea rápido”, señaló.

Y cerró con una frase que sintetizó el dolor de una familia que todavía intenta comprender lo ocurrido: “Justicia no es pagar seis millones y estar en tu casa como si hubieras chocado simplemente un auto. No chocaste una chapa que se arregla. No, mataste a una chica”.

Mientras la investigación continúa, la familia de Luciana sostiene dos pedidos: recuperar las pertenencias que todavía faltan y obtener una respuesta de la Justicia por la muerte de la joven.

“Solo eso: pedir justicia, justicia por su memoria, por lo que era Luciana, por todas las oportunidades que se perdió, que ya no va a tener”, concluyó Susana.