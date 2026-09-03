Uno de los países más felices del mundo les ofrece a los argentinos la posibilidad de vivir y trabajar: requisitos y cómo postular

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y permite permanecer hasta 12 meses en el país, con autorización para trabajar y estudiar durante la estadía. El cupo para argentinos es limitado y las solicitudes se reciben por orden de llegada.

Los argentinos de entre 18 y 30 años tienen una nueva oportunidad para vivir una experiencia de hasta un año en Europa. Desde el 1° de septiembre está habilitada la segunda etapa de solicitudes de la visa Working Holiday para Dinamarca, que permite residir temporalmente en el país y trabajar durante parte de la estadía.

El programa contempla 150 permisos por año para ciudadanos argentinos, distribuidos en dos etapas. Como los cupos se asignan por orden de llegada, conseguir un turno y completar la presentación de la documentación a tiempo puede ser clave para acceder a una de las plazas disponibles.

La visa está pensada principalmente para que los jóvenes puedan viajar, conocer Dinamarca y permanecer en el país durante un período de hasta 12 meses. Durante ese tiempo, el permiso permite realizar trabajos asalariados por un máximo de nueve meses.

También existe la posibilidad de realizar estudios o cursos durante hasta seis meses.

A diferencia de otros permisos de residencia, no es necesario contar previamente con un contrato de trabajo, un título universitario ni una profesión determinada. El empleo tiene como finalidad complementar los recursos del viajero y ayudar a financiar su estadía.

Dinamarca, además, aparece entre los países mejor posicionados en materia de bienestar. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup y organismos de Naciones Unidas, ocupa el tercer lugar del ranking mundial, detrás de Finlandia e Islandia.

Requisitos para solicitar la visa

Para acceder al programa, los argentinos deben cumplir una serie de condiciones establecidas por las autoridades danesas.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano argentino y residir habitualmente en Argentina.

y residir habitualmente en Tener entre 18 y 30 años al momento de realizar la solicitud.

al momento de realizar la solicitud. Contar con un pasaporte vigente por al menos 15 meses desde la fecha prevista de salida.

por al menos 15 meses desde la fecha prevista de salida. No haber obtenido anteriormente una Working Holiday para Dinamarca.

para No viajar acompañado de hijos u otros familiares a cargo.

u otros a cargo. Contar con fondos suficientes para afrontar los gastos iniciales.

para afrontar los gastos iniciales. Tener un seguro médico válido durante toda la estadía.

válido durante toda la estadía. Contar con un pasaje de regreso a Argentina o demostrar que se dispone del dinero necesario para comprarlo.

de regreso a o demostrar que se dispone del dinero necesario para comprarlo. En cuanto al dinero disponible, se exige acreditar al menos 15.000 coronas danesas, equivalentes a unos USD 2.300, aproximadamente.

Cómo es el trámite

El proceso comienza con la reserva de un turno presencial en VFS Global Buenos Aires, donde se recibe la documentación correspondiente a este tipo de visado.

Luego, el solicitante debe continuar el trámite ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI).

Entre los pasos necesarios se encuentran la obtención del número de identificación del caso, el pago de las tasas correspondientes y la presentación del formulario WH1.

La gestión es personal y debe realizarse desde Argentina. Las solicitudes iniciadas desde otro país pueden ser rechazadas.

Durante el turno presencial, el postulante deberá presentar el pasaporte, los comprobantes de pago, el formulario firmado y la documentación que permita demostrar que cumple con las condiciones del programa.

También deberá realizar el registro de datos biométricos, fotografía y huellas dactilares.

El plazo estimado para obtener una respuesta puede llegar a tres meses. En determinados casos, las autoridades danesas pueden extenderlo hasta cuatro meses si necesitan solicitar información o documentación adicional. Por eso, quienes estén interesados en viajar deberán tener en cuenta los tiempos de procesamiento al momento de organizar su salida.

En qué se puede trabajar con la Working Holiday

La visa permite realizar trabajos asalariados y temporales durante un máximo de nueve meses. Las oportunidades pueden variar según la época del año. Entre los rubros donde pueden aparecer empleos para trabajadores temporales se encuentran:

Hotelería.

Restaurantes y gastronomía.

Cocina.

Limpieza.

Empaquetado de productos.

Actividades agrícolas de temporada.

Durante los meses de verano suele crecer la demanda vinculada al turismo y la gastronomía. Hacia fin de año, en cambio, pueden aparecer más oportunidades en áreas como cocina, limpieza y empaquetado. El permiso no habilita a trabajar por cuenta propia ni a crear un emprendimiento.

Los argentinos que se instalen en el país y cumplan con las condiciones locales también pueden acceder a cursos de danés, una alternativa que puede resultar útil para quienes planeen aprovechar la experiencia para familiarizarse con el idioma y la vida cotidiana del país.

La visa permite entrar y salir de Dinamarca durante su período de vigencia, por lo que quienes obtengan el permiso podrán utilizar el año de estadía para combinar viajes, trabajo y estudios, siempre dentro de las condiciones establecidas por el programa.