Mugre, una bicicleta y hasta un perro: así era el lugar donde faenaban la carne clandestina que después vendían en Las Heras

La Policía de Mendoza ejecutó 20 allanamientos y dejó a siete personas a disposición de la Justicia, entre ellas uno de los principales sospechosos. Secuestraron rifles, pistolas, miras de visión nocturna, GPS y elementos para la faena. En Uspallata hallaron carne que podría ser de guanaco y en una carnicería decomisaron cerca de 100 kilos de carne en mal estado.

La Policía realizó 20 allanamientos en distintos puntos de la provincia y secuestró armas, equipos de visión nocturna, dispositivos GPS y elementos utilizados para la faena. También encontraron carne que será analizada para determinar si corresponde a animales cazados ilegalmente.

La Dirección General de Investigaciones de Mendoza dio a conocer los resultados de un importante despliegue realizado en el marco de una investigación que busca desarticular una organización vinculada con la caza furtiva, el abigeato, la faena clandestina y la posterior comercialización de carne sin trazabilidad.

En total se realizaron 20 allanamientos en domicilios particulares, puestos y comercios. Como resultado, siete personas quedaron a disposición de la Justicia, entre detenidos y aprehendidos. Entre ellas se encuentra uno de los principales investigados, señalado como uno de los responsables de organizar y llevar adelante las maniobras de caza ilegal.

El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

El lugar de la faena clandestina: mugre, una bicicleta y hasta un perro

En medio de los allanamientos, la Policía encontró un lugar donde se realizaban las faenas clandestinas. En un video compartido por la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se puede ver el lugar completamente sucio y lejos de pasar cualquier control bromatológico. En las imágenes se puede ver que el piso tiene una capa de concreto que se está descascarando, mucha suciedad, una bicicleta a escasos metros de donde se corta la carne y un perro dando vuelta por el lugar. Además, el freezer donde reposa la carne congelada está repleto de tierra.

Un importante secuestro de armas y equipos

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron rifles calibre 22 y 308, una carabina, escopetas y pistolas 9 milímetros, además de miras telescópicas y de visión nocturna, binoculares, bípodes y una importante cantidad de municiones.

También fueron encontrados siete equipos de comunicación, dispositivos GPS y linternas frontales, elementos que, según la investigación, eran utilizados para desplazarse por zonas de difícil acceso, comunicarse entre los integrantes de la organización y realizar actividades de caza durante la noche.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, estuvo presente durante el despliegue junto al fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante la investigación desde la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especiales.

Rus destacó el resultado del operativo y la localización de uno de los principales sospechosos.

“El procedimiento viene siendo muy exitoso porque hemos encontrado los elementos que veníamos a buscar y además, se logró localizar a uno de los principales cabecillas de la organización”, señaló la ministra.

Una investigación que comenzó en 2025

La causa se inició a mediados de 2025 y permitió a los investigadores reconstruir una modalidad que involucraría distintos eslabones, desde la caza hasta el procesamiento y la comercialización de la carne.

De acuerdo con las pesquisas, los involucrados contaban con armas, motocicletas para ingresar a zonas de difícil tránsito y camionetas destinadas posteriormente al traslado de los animales.

La investigación se concentró principalmente en sectores cordilleranos, zonas de piedemonte y distintos puntos del noroeste de Las Heras. Allí los investigadores lograron establecer presuntas conexiones entre personas vinculadas con la caza, puestos y establecimientos donde se realizaría el procesamiento de los animales.

Uno de los principales objetivos de la investigación fue determinar el circuito relacionado con la caza ilegal de guanacos, una especie declarada Monumento Natural Provincial y protegida por la legislación vigente.

Elementos para la faena y procesamiento de carne

Además de las armas, durante los allanamientos fueron hallados numerosos elementos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para el procesamiento de los animales.

Entre ellos se encontraron cuchillos y utensilios para el desposte, picadoras de carne, embutidoras manuales, mesones, freezers y ollas.

Los efectivos también detectaron jaulas, trampas y aves cuya tenencia se encuentra regulada o prohibida, por lo que estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones.

Encontraron carne que podría ser de guanaco

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en Uspallata, donde los investigadores encontraron carne congelada que, de acuerdo con una primera evaluación realizada por los profesionales que participaron del operativo, podría corresponder a guanaco.

Sin embargo, todavía resta determinar su origen. Para eso, se tomaron muestras que serán sometidas a los análisis correspondientes.

En los procedimientos participaron especialistas de Bromatología y de la Dirección de Ganadería, quienes realizaron las verificaciones necesarias y adoptaron las medidas sanitarias correspondientes.

Secuestraron cerca de 100 kilos de carne en una carnicería

La investigación también llegó hasta una carnicería ubicada dentro de un supermercado del casco céntrico, donde fueron secuestrados cerca de 100 kilos de carne en mal estado de conservación.

El producto quedó sujeto a los análisis correspondientes para determinar su origen y las condiciones en las que se encontraba para su comercialización.

De esta manera, el operativo permitió avanzar sobre los distintos eslabones que forman parte del circuito investigado: la caza ilegal, el robo de animales, la faena clandestina, el traslado y la posterior comercialización de carne sin trazabilidad.

Ahora, la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y avanzar con los análisis de los elementos y la carne secuestrada durante los 20 allanamientos.