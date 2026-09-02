Denuncian que no funcionan los descuentos estudiantiles ni se acreditan las cargas en la tarjeta SUBE

La falla del sistema afectó a miles de usuarios en Mendoza y otras provincias. Las fallas generaron gastos inesperados para los usuarios que viajan desde el Este.

El sistema SUBE volvió a ser noticia este miércoles en Mendoza, luego de que se registraran fallas técnicas que impidieron a los usuarios acreditar las recargas realizadas y, en el caso de los estudiantes, acceder al descuento del 50% en el boleto educativo. La situación generó malestar en quienes dependen del transporte público para trasladarse diariamente, especialmente en el inicio del mes, cuando se renuevan los beneficios.

Según confirmaron desde la Dirección de Transporte de Mendoza, el inconveniente no es exclusivo de la provincia sino que responde a un problema nacional en la plataforma de SUBE. La falla se manifestó en distintos puntos del país, afectando tanto a quienes intentaron cargar saldo a través de aplicaciones móviles, cajeros automáticos o billeteras virtuales, como a quienes buscaban validar el beneficio estudiantil en las máquinas de los colectivos.

La dificultad se hizo más evidente entre los estudiantes universitarios y terciarios que viajan desde el Este provincial hacia el Gran Mendoza. Al no poder acceder al descuento, debieron pagar la tarifa completa, lo que representa un gasto adicional significativo para quienes recorren largas distancias a diario. El malestar se replicó en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron la situación y reclamaron una pronta solución.

Desde la cuenta oficial de Tarjeta SUBE, se informó que las operaciones de carga y acreditación “pueden presentar intermitencias” y se pidió disculpas por las molestias ocasionadas. Asimismo, se aclaró que las recargas realizadas no se pierden, sino que quedarán pendientes de acreditación una vez que el sistema se normalice. Por ello, se recomienda conservar los comprobantes de pago y evitar realizar múltiples operaciones seguidas para no duplicar montos.

El problema se da en un contexto en el que el transporte público es esencial para miles de mendocinos, y donde el boleto educativo representa un alivio económico clave para las familias. La imposibilidad de acceder al beneficio no solo afecta el bolsillo de los estudiantes, sino que también genera incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema.

Hasta el momento, no se ha informado un plazo concreto para la resolución de la falla. Las autoridades provinciales remarcaron que se trata de un inconveniente nacional y que se encuentran a la espera de novedades desde el área central de SUBE. Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar el costo completo del pasaje o esperar a que las cargas se acrediten correctamente.