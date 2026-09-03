Cursos gratis en Mendoza para aprender crochet, macramé, repujado y cuero: cuándo son y cómo participar

La propuesta permitirá aprender distintas técnicas artesanales de la mano de quienes desarrollan estos oficios y tendrá cupos limitados. El cronograma incluye cuatro encuentros durante septiembre.

Durante septiembre habrá una propuesta gratuita para quienes quieran aprender nuevas habilidades, acercarse al mundo de las artesanías y conocer de manera práctica distintas técnicas que forman parte de los oficios tradicionales.

La iniciativa estará a cargo de artesanos que compartirán sus conocimientos y experiencias en encuentros pensados para que los participantes puedan conocer de cerca los materiales, las herramientas y los procesos que utilizan en su trabajo cotidiano.

El ciclo incluirá cuatro talleres, cada uno dedicado a una técnica artesanal diferente. La propuesta comenzará con crochet y continuará con clases de macramé, repujado en metal y trabajo en cuero.

Además de ofrecer una actividad gratuita, el objetivo es generar un espacio de encuentro y poner en valor el trabajo de los artesanos mendocinos, acercando estos conocimientos a vecinos y turistas.

Qué vas a aprender en los talleres gratuitos

El cronograma contempla una técnica diferente para cada sábado de septiembre.

Sábado 5: taller de crochet, a cargo de Cecilia Sánchez.

taller de a cargo de Cecilia Sánchez. Sábado 12: clase de macramé, con Micaela Morgara.

clase de con Micaela Morgara. Sábado 19: taller de repujado en metal, dictado por Jorge Herrera.

taller de en metal, dictado por Jorge Herrera. Sábado 26: propuesta de trabajo en cuero, a cargo de Walter Neyra.

La actividad también permitirá conocer más sobre el trabajo de los artesanos que participan habitualmente del Paseo de las Artes, un espacio que reúne más de 120 puestos de artesanías y que es visitado por mendocinos y turistas.

Cómo participar de los cursos gratis

Los cuatro talleres serán gratuitos y abiertos al público. Sin embargo, los cupos serán limitados y no se requerirá inscripción previa: la participación será por orden de llegada.

Por este motivo, se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar en la actividad.

Dónde y a qué hora son

Los talleres se realizarán todos los sábados de septiembre, de 15 a 17 horas.

El punto de encuentro será la plaza Independencia, en la Ciudad de Mendoza.