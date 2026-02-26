¿Quién es el personaje que apareció en la pantalla del Noti y sorprendió a todos?

En plena transmisión en vivo, una figura inesperada irrumpió en el estudio con una propuesta vinculada a la Vendimia 2026.

La Experiencia Vendimia ya se vive en la pantalla de Canal 9 y promete llevar a los mendocinos mucho más cerca de la fiesta más importante de la provincia.

Con una propuesta interactiva, colorida y pensada para que nadie se quede afuera, el concurso comenzó a tomar forma y literalmente cobró vida.

Durante una transmisión en vivo, una simpática “uva” con un llamativo traje y un código QR visible irrumpió en el estudio para invitar a todos a sumarse. La consigna es simple: escanear el QR o ingresar a elnueve.com y completar el formulario para participar.

La dinámica es parte de la cobertura especial que el canal prepara para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , que incluirá presencia en los principales eventos vendimiales.

¿Qué incluye la Experiencia Vendimia?

La propuesta de Canal 9 permite participar por:

Entradas al palco de las Reinas para la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel de las Reinas, compartiendo el desfile junto a familiares y protagonistas.

Entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Traslado ida y vuelta junto a todo el equipo del canal.

Entradas para la tradicional Fiesta de la Cosecha.

Es decir: vos solo te dedicás a disfrutar.

La gran fiesta de Mendoza

El Acto Central se celebrará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de artistas en escena combinan música, danza y tecnología en una puesta impactante. Allí también se realiza la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, uno de los momentos más esperados.

La agenda vendimial suma además la Fiesta de la Cosecha, que tendrá lugar en los viñedos del Aeropuerto Internacional de Mendoza y combinará música en vivo con el tradicional momento de la recolección nocturna. En esta edición se presentará Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en un espectáculo que une rock y sinfónica bajo las estrellas.

¿Cómo participar?

La mecánica es simple: escaneá el QR que aparece en pantalla o ingresá a elnueve.com, completá el formulario y listo. Ya estás participando.