Experiencia Vendimia: participá por entradas para el Acto central, la Fiesta de la Cosecha y la Wine Rock

Participá por entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con traslado ida y vuelta junto al equipo de Canal 9, la Wine Rock y la Fiesta de la Cosecha, Completá el formulario y viví la experiencia más importante del calendario mendocino.

Mendoza vuelve a vestirse de fiesta para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el evento cultural más importante de la provincia y uno de los más convocantes del país. Y este año, Canal 9 te invita a vivir una experiencia única e inolvidable.

Experiencia Vendimia: participá por entradas y traslado incluido

Con Experiencia Vendimia podés participar por:

🎟️ Entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day

🚌 Traslado ida y vuelta junto a todo el equipo de Canal 9

🎸 Entradas para la Wine Rock

🍇 Entradas para la Fiesta de la Cosecha

Una oportunidad ideal para disfrutar de los espectáculos más esperados sin preocuparte por nada: nosotros te llevamos y te traemos para que solo tengas que dedicarte a vivir la fiesta.

La gran celebración de Mendoza

La gran celebración de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia se desarrollará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el Cerro de la Gloria, donde miles de artistas en escena combinan música, danza, actuación y una impactante puesta tecnológica. Allí también se lleva a cabo la tradicional elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Además del Acto Central y sus repeticiones, la agenda incluye eventos destacados como:

Fiesta de la Cosecha , que se realiza en los viñedos del Aeropuerto Internacional de Mendoza y combina música en vivo con el tradicional momento de cosechar las uvas bajo las luces del escenario. Este año estarán Las Pelotas con la orquesta Filarmónica de Mendoza. El evento será el miércoles 4 de marzo.

Wine Rock, un festival que fusiona vino, gastronomía y shows musicales en vivo con artistas nacionales e internacionales. Este año se celebrará el sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, con Ratones Paranoicos, Catupecu Machu y Estelares como artistas principales

La Vendimia no solo es un espectáculo, sino también una expresión profunda de la identidad mendocina, que cada año convoca a miles de turistas de todo el país y del exterior.

Viví la Vendimia con Canal 9

Este año, no te quedes afuera. Sumate a Experiencia Vendimia, completá el formulario y participá por una vivencia completa: entradas, shows, cosecha y traslado incluido.

Porque la Vendimia se vive mejor en equipo.

Completá el formulario y participá:

Para participar por entradas para estos eventos podés completar el formulario y ya estás participando

