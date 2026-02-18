¿Querés sumarte al Servicio Penitenciario de Mendoza? Cómo inscribirte y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción se realiza de manera online y está dirigida a quienes quieran formarse como agentes del Servicio Penitenciario provincial.

El Servicio Penitenciario de Mendoza abrió la convocatoria para quienes quieran sumarse como aspirantes a agentes del Escalafón de Seguridad.

La preinscripción ya está habilitada y se realiza de manera virtual a través del portal oficial del Gobierno provincial.

¿Cómo es el proceso de ingreso?

Una vez enviada la documentación, los postulantes atravesarán distintas instancias de evaluación. Entre ellas, exámenes de aptitud física y psicológica, además de otras pruebas vinculadas al perfil requerido para la función.

Quienes superen estas etapas comenzarán un curso de formación que se extenderá durante aproximadamente seis meses. La capacitación combina contenidos teóricos y prácticos y está orientada a preparar a los futuros agentes para desempeñarse dentro del régimen penitenciario provincial.

El cursado se realiza en el ámbito del Instituto de Formación Penitenciaria, que trabaja con un enfoque integral e interdisciplinario, basado en competencias. El objetivo es profesionalizar al personal y garantizar estándares de calidad en materia de seguridad y tratamiento de personas privadas de la libertad.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser argentino o argentina.

o Tener domicilio real en Mendoza.

Edad: entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.

entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026. Contar con título secundario completo o equivalente.

o equivalente. No ser infractor del deber de votar.

Tener una estatura mínima de 1,55 metros.

mínima de 1,55 metros. No encontrarse en estado de gravidez al momento de la inscripción ni durante el cursado.

ni durante el cursado. No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.

visibles en cabeza, cara o cuello. Presentar antecedentes personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1.

personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1. No poseer medidas judiciales vigentes.

judiciales vigentes. Contar con un domicilio electrónico personal.

¿Qué documentación hay que presentar?

Al momento de la inscripción online, se deberá adjuntar la siguiente documentación digitalizada:

Desde el Gobierno de Mendoza recordaron que toda la carga se realiza de forma digital y que es fundamental verificar que los archivos sean legibles y estén completos para evitar demoras o la exclusión del proceso.

¿Cómo inscribirte y hasta cuándo podés hacerlo?

Las personas interesadas deberán completar un formulario online y cargar toda la documentación requerida.

Hay tiempo para hacerlo hasta el lunes 31 de marzo.

Desde la institución aclararon que esta primera etapa es obligatoria para avanzar en el proceso de selección.