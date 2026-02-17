Encontraron el cuerpo del hombre que se arrojó al Dique El Carrizal

El cuerpo fue hallado a unos 30 metros de la costa de la Bahía de los Pobres tras un intenso operativo encabezado por Bomberos y personal de Náutica en el dique El Carrizal.

El operativo desplegado en la mañana de este martes en el paredón de El Carrizal tuvo un desenlace trágico. Minutos después de las 10, el personal que trabajaba en la zona encontró el cuerpo del hombre de 38 años que había ingresado al embalse y no logró regresar a la orilla.

El hecho se registró alrededor de las 6.55, cuando efectivos de la Subcomisaría El Carrizal fueron alertados sobre la situación y se trasladaron de inmediato al lugar.

Según relataron familiares de la víctima, el hombre se habría metido al agua con la intención de retirar una boya de color brillante que se encontraba en el embalse. Al intentar volver, comenzó a pedir auxilio.

En el operativo participaron Bomberos de El Carrizal y personal de Náutica, quienes realizaron tareas de búsqueda y rastrillaje en la zona.

Finalmente, el cuerpo fue localizado a unos 30 metros de la costa de la Bahía de los Pobres y posteriormente extraído del interior del dique. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.