¿Querés que tus hijos aprendan a manejar emociones y relaciones? Llevalos a este curso gratuito

Se trata de un taller gratuito para que los niños aprendan a manejar emociones, prevenir la violencia y fortalecer relaciones saludables.

La Municipalidad de Godoy Cruz anuncia una nueva edición del programa “Acompañando infancias”, que se realizará durante octubre.

Aprender jugando y creciendo con bienestar

El taller gratuito combina dinámicas prácticas con psicoeducación y reflexión, para que los chicos puedan identificar y gestionar sus emociones. Además, se trabajará en la prevención de la violencia y en enseñar la diferencia entre buenos y malos tratos, promoviendo un entorno seguro y respetuoso.

Habilidades socioemocionales como eje central

Los encuentros se enfocan en valores y competencias esenciales para la vida diaria, como la empatía, el compañerismo, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la responsabilidad.

El objetivo es que los niños aprendan a establecer relaciones sanas y respetuosas mientras se expresan libremente.

Primer encuentro: identificación y manejo de emociones.

identificación y manejo de emociones. Segundo encuentro: prevención de violencias, diferenciación de buenos y malos tratos y desarrollo de habilidades socioemocionales.

Detalles de la actividad

Esta iniciativa contará con dos encuentros, programados para los martes 7 y 14 horas, en el Hiper Libertad y está dirigido a niños de 6 a 12 años

El programa está pensado para grupos de niños y busca ofrecer herramientas para el desarrollo personal y la construcción de vínculos saludables, fomentando un crecimiento emocional positivo desde temprana edad.

Inscripciones y consultas

Las familias interesadas pueden comunicarse con el Departamento de Familia de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, al 261 3609536, para más información e inscripciones.