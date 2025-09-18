¿Querés emprender o potenciar tu negocio? Sumate a esta capacitación gratuita

El encuentro es presencial y gratuito con cupo limitado. Brinda herramientas de emprendedurismo, marketing digital, financiamiento y planificación de negocios.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanza un nuevo taller gratuito dirigido a personas que ya tienen un emprendimiento o que quieren dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

Detalles de la capacitación

La propuesta es presencial y se realiza el último viernes de cada mes, con clases de tres horas de duración.

En esta edición, la próxima capacitación será el viernes 26 de septiembre, de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación de Hiperlibertad (Joaquín V. González 450).

¿Qué vas a aprender?

El taller está diseñado para ofrecer un panorama completo sobre cómo desarrollar un proyecto sostenible y competitivo, abordando cinco ejes fundamentales:

Empleo y autoempleo: análisis de oportunidades y tendencias del mercado.

análisis de oportunidades y tendencias del mercado. Emprendedurismo: identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio.

identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio. Financiamiento: opciones y estrategias para conseguir capital inicial.

opciones y estrategias para conseguir capital inicial. Plan de negocios: estructura, objetivos y proyección de un emprendimiento.

estructura, objetivos y proyección de un emprendimiento. Marketing digital y redes sociales: herramientas para visibilizar y posicionar productos o servicios.

Además de los contenidos teóricos y prácticos, el encuentro busca facilitar contactos, redes y fuentes de información, fortaleciendo vínculos entre los participantes y generando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Requisitos e inscripciones

Para participar, es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz.

El cupo es limitado y quienes sean seleccionados serán notificados por WhatsApp.

Vías de información:

Tel: 4429360 / 4429361

WhatsApp: 2613068525

La inscripción se realiza a través del formulario disponible en este enlace: