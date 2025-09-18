¿Querés emprender o potenciar tu negocio? Sumate a esta capacitación gratuita

El encuentro es presencial y gratuito con cupo limitado. Brinda herramientas de emprendedurismo, marketing digital, financiamiento y planificación de negocios.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanza un nuevo taller gratuito dirigido a personas que ya tienen un emprendimiento o que quieren dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.
Detalles de la capacitación
La propuesta es presencial y se realiza el último viernes de cada mes, con clases de tres horas de duración.
En esta edición, la próxima capacitación será el viernes 26 de septiembre, de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación de Hiperlibertad (Joaquín V. González 450).
¿Qué vas a aprender?
El taller está diseñado para ofrecer un panorama completo sobre cómo desarrollar un proyecto sostenible y competitivo, abordando cinco ejes fundamentales:
- Empleo y autoempleo: análisis de oportunidades y tendencias del mercado.
- Emprendedurismo: identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio.
- Financiamiento: opciones y estrategias para conseguir capital inicial.
- Plan de negocios: estructura, objetivos y proyección de un emprendimiento.
- Marketing digital y redes sociales: herramientas para visibilizar y posicionar productos o servicios.
Además de los contenidos teóricos y prácticos, el encuentro busca facilitar contactos, redes y fuentes de información, fortaleciendo vínculos entre los participantes y generando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.
Requisitos e inscripciones
Para participar, es necesario ser mayor de 18 años y tener domicilio legal en Godoy Cruz.
El cupo es limitado y quienes sean seleccionados serán notificados por WhatsApp.
Vías de información:
- Tel: 4429360 / 4429361
- WhatsApp: 2613068525
La inscripción se realiza a través del formulario disponible en este enlace: