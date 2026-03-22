¿Querés mejorar la relación con tus hijos y que aprendan a manejar sus emociones? Habrá talleres gratuitos en Mendoza

Los talleres buscan que los niños aprendan a reconocer y gestionar sus emociones, desarrollar la empatía y mejorar la convivencia, mientras que padres y adultos responsables acceden a herramientas prácticas para fortalecer la crianza, la comunicación y el acompañamiento en cada etapa del crecimiento. Son gratuitos y con cupos limitados.

En abril, la Municipalidad de Godoy Cruz pondrá en marcha dos talleres gratuitos pensados para acompañar a las infancias y brindar herramientas concretas a las familias.

Se trata de “Acompañando infancias” y “Orientación Parental”, dos espacios que combinan aprendizaje, reflexión y participación.

Acompañando infancias: emociones y vínculos

El taller “Acompañando infancias” está dirigido exclusivamente a niños y se desarrollará en dos encuentros: martes 14 y 21 de abril, de 10 a 12 horas.

Durante las jornadas se trabajará desde la psicoeducación, combinando teoría y actividades prácticas.

En el primer encuentro se abordará la identificación, gestión y regulación de emociones. En tanto, el segundo estará enfocado en la prevención de violencias y en aprender a diferenciar buenos y malos tratos.

Además, se promoverán habilidades como la empatía, el compañerismo, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y el bienestar emocional.

Orientación parental: claves para una crianza saludable

En paralelo, se dictará el taller “Orientación Parental”, destinado a padres, madres y adultos responsables.

También tendrá dos encuentros: martes 14 y 21 de abril, de 11 a 12:30 horas.

En este caso, los contenidos estarán enfocados en la gestión emocional, las funciones parentales y la comunicación dentro del hogar. Además, se abordarán las diferencias generacionales, las etapas del crecimiento y la importancia de establecer límites adecuados.

El espacio también propone el intercambio de experiencias entre los participantes, con el fin de fortalecer los vínculos familiares y acompañar el desarrollo de niños y adolescentes.

Cómo participar

Las actividades se realizarán en el Hiper Libertad, específicamente en las salas de la Secretaría de Desarrollo Humano, y contarán con cupos limitados.

Quienes quieran participar pueden inscribirse o hacer consultas comunicándose con el Departamento de Familia, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, al 2613609536.