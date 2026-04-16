¿Querés estudiar Seguridad Pública a distancia? Cómo inscribirte a la nueva licenciatura

Se trata de un ciclo de dos años que se dictará de manera virtual para quienes quieran avanzar en su formación.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública anunció la incorporación de una nueva Licenciatura en Seguridad Pública con modalidad 100 % a distancia.

La carrera busca facilitar el acceso a la formación de grado en toda la provincia.

La novedad se dio a conocer durante el inicio del ciclo lectivo 2026, donde fue presentada como uno de los ejes para ampliar la oferta académica y acompañar la profesionalización del sistema de seguridad.

Se trata de un ciclo de complementación curricular con una duración de dos años. El cursado será completamente virtual, a través de una plataforma educativa diseñada con criterios pedagógicos, y contará con el acompañamiento de tutores durante todo el proceso.

El director general del IUSP, Alberto Rivero, destacó la importancia de esta incorporación:

“Queremos profesionales de seguridad pública cada vez mejor preparados para los tiempos que corren y las exigencias que tienen nuestras comunidades hoy”, señaló.

Además, remarcó el alcance de la modalidad a distancia. “Esto nos permite llegar a muchos más profesionales que puedan acceder a formación de excelencia y aportar al sistema de seguridad en Mendoza”.

Desde la institución explicaron que esta nueva opción está pensada especialmente para quienes, por razones laborales o de distancia, no pueden asistir a clases presenciales, pero buscan continuar su formación. La propuesta mantiene estándares académicos definidos en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

¿Quiénes pueden inscribirse?

La nueva Licenciatura en Seguridad Pública está dirigida a:

Egresados de tecnicaturas universitarias en Seguridad Pública y Penitenciaria del IUSP.

Graduados de tecnicaturas o carreras afines de otras instituciones, públicas o privadas.

de tecnicaturas o carreras afines de otras instituciones, públicas o privadas. Personas con título terciario o universitario que trabajen en el ámbito de la seguridad, previa evaluación.

La inscripción se habilitará próximamente a través del sitio oficial del instituto. Los interesados deberán presentar datos personales y acreditar su formación previa.

El inicio de clases está previsto para agosto de 2026. Para consultas, se puede escribir al correo: 2026licenciatura@gmail.com.