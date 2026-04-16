Caos vehicular en el Acceso Sur por un choque múltiple

Un accidente en cadena registrado a la altura de Boedo complicó la circulación hacia el sur y generó largas demoras en uno de los principales corredores del Gran Mendoza. El tránsito quedó reducido y las imágenes del siniestro se viralizaron en redes sociales.

La mañana mendocina se vio marcada por un fuerte accidente en cadena en el Acceso Sur. El siniestro ocurrió en dirección sur, a la altura de Boedo, y rápidamente provocó un colapso vehicular que afectó a miles de conductores en plena hora pico.

El choque involucró a varios vehículos y obligó a restringir la circulación, lo que derivó en largas filas y demoras que se extendieron hasta la zona de Juan José Paso. La congestión impactó de manera directa en quienes se dirigían hacia Luján de Cuyo y otras localidades del sur provincial.

Las autoridades de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar el flujo vehicular y recomendaron a los automovilistas circular con precaución y mantener la distancia entre autos, a fin de evitar nuevos incidentes en un tramo que suele ser muy transitado.

El episodio fue captado por una cámara testigo, cuyas imágenes mostraron la magnitud del choque múltiple y la reacción de los conductores en medio del caos. El material se difundió rápidamente en redes sociales.

Aunque no se informaron heridos de gravedad, el impacto del siniestro fue inmediato en la movilidad urbana. Los conductores debieron avanzar lentamente y con maniobras cuidadosas, mientras se aguardaba la liberación total de la calzada.

El Acceso Sur es uno de los corredores más importantes del Gran Mendoza, y cualquier incidente en ese tramo repercute en la circulación de toda el área metropolitana. Por eso, el accidente provocó un efecto dominó en otras arterias cercanas, incrementando la congestión en calles alternativas.