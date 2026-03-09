¿Querés aprender peluquería, carpintería o macramé? hacé estos cursos gratuitos con amplia salida laboral

Se trata de una propuesta dónde las personas interesadas podrán capacitarse sin costo en carpintería, textil, marroquinería, macramé, diseño de lámparas, barbería y peluquería. Los cursos son con cupos limitados.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva edición de los Talleres de Oficios de Economía Social, una propuesta gratuita destinada a quienes quieran capacitarse, aprender un oficio y desarrollar proyectos productivos propios.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a la inclusión y al desarrollo comunitario. En este sentido, el programa busca ampliar las oportunidades de formación laboral y facilitar el acceso a herramientas que permitan mejorar la empleabilidad o iniciar emprendimientos.

Además de brindar capacitación técnica, los talleres incorporan contenidos vinculados al emprendedurismo, como organización, planificación y gestión de proyectos. De esta manera, la propuesta también apunta a fortalecer la producción local, la autogestión y el trabajo colaborativo.

Los talleres se organizan en dos ejes principales. Por un lado, ofrecen formación práctica en distintos oficios, pensada para desarrollar habilidades concretas. Por otro, promueven el perfil emprendedor, con herramientas para iniciar o sostener iniciativas productivas.

Con este enfoque, el municipio busca no solo capacitar a los participantes, sino también generar nuevas oportunidades de crecimiento para la comunidad y fortalecer el entramado productivo local.

Talleres disponibles

Las capacitaciones se dictarán en centros culturales, espacios comunitarios y escuelas de oficios ubicadas en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de acercar la formación a los barrios.

Entre las propuestas disponibles se encuentran:

Carpintería en MDF

Taller orientado a la fabricación de objetos utilitarios y decorativos, donde se enseñará el uso seguro de herramientas y técnicas de producción.

Lunes de 9 a 12 en el Centro de Formación Profesional Sarmiento (Cutral Có y Marciano Cantero).

en el Centro de Formación Profesional Sarmiento (Cutral Có y Marciano Cantero). Martes de 14 a 17 en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460).

Textil

Introducción al uso de la máquina de coser y confección de accesorios textiles funcionales y comercializables.

Lunes en el Centro de Desarrollo Textil del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte).

en el Centro de Desarrollo Textil del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte). Miércoles en el Jardín M.M. Patitas Sueltas (Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur).

en el Jardín M.M. Patitas Sueltas (Lautaro y Montes de Oca, barrio Parque Sur). Viernes en la Casa de la Cultura y la Memoria (Lavalle 88).

en la Casa de la Cultura y la Memoria (Lavalle 88). En todos los casos, de 9 a 12.

Otros talleres vinculados al diseño y la producción

Marroquinería

Capacitación para aprender a elaborar accesorios en cuero combinando técnica y creatividad.

Martes de 9 a 12 en la Casa de la Cultura y la Memoria.

Macramé

Técnicas de anudado para la creación de objetos decorativos y accesorios con posibilidad de comercialización.

Lunes en las salas del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte).

en las salas del Hiper Libertad (Av. Joaquín V. González 450, ala norte). Jueves en la Casa del Futuro (Sarmiento 2291).

en la Casa del Futuro (Sarmiento 2291). Horario: de 9 a 12.

Diseño de lámparas y veladores

Espacio creativo para aprender a armar piezas funcionales para el hogar combinando diseño y utilidad.

Lunes de 14 a 17 en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez.

Formación en estética y servicios

Dentro de la propuesta también se incluyen capacitaciones orientadas a los servicios personales.

Barbería

Formación en cortes masculinos, degradados y perfilados, con enfoque técnico y atención al cliente.

Martes de 14 a 17 en el SEOS Jarillitas (República Dominicana y Cuba, barrio Barrancos).

de 14 a 17 en el SEOS Jarillitas (República Dominicana y Cuba, barrio Barrancos). Miércoles de 9 a 12 en la Casa de la Cultura y la Memoria.

Peluquería

Curso de corte y coloración capilar que incluye nociones de higiene y seguridad para el ejercicio profesional.

Lunes de 9 a 12 en la Escuela de Oficios Oeste (Chuquisaca y Martín Fierro).

Todos los talleres tienen cupo limitado y al finalizar se entregarán certificados de participación.

Cómo inscribirse en los talleres

Las personas interesadas deben realizar una preinscripción online. Luego, quienes queden seleccionados serán contactados por WhatsApp o correo electrónico para completar la inscripción.

Los requisitos para participar son:

Ser mayor de 18 años.

Acreditar domicilio en Godoy Cruz.

Tener la vacuna antitetánica vigente.

Para más información se puede llamar a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un WhatsApp al 2613068525 o escribir al correo economiasocialgc@gmail.com.