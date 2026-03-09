Planazo gratuito en Mendoza: dibujo y música en vivo en una propuesta abierta a todo público

Una propuesta cultural busca reunir a adolescentes, artistas emergentes y público en general en una experiencia creativa que mezcla artes visuales, música en vivo y participación colectiva.

La iniciativa fusiona dos ciclos muy convocantes que invitan a vivir el arte de una manera diferente: Noche de Dibujo y Sesiones.

La actividad propone que quienes participen no sean solo espectadores. La idea es transformar el espacio en un punto de encuentro creativo donde el público pueda recorrer muestras, dibujar, escuchar música y compartir el proceso artístico con otras personas.

La propuesta se llama “Noche de Dibujo ft. Sesiones” y nace desde el área educativa del programa cultural municipal, con el objetivo de generar un ambiente abierto, participativo y especialmente atractivo para el público joven.

Uno de los ejes de la jornada será la experiencia de dibujo colectivo. A partir de consignas y distintos disparadores creativos, los asistentes podrán experimentar con líneas, trazos y materiales diversos.

La dinámica invita tanto a quienes ya dibujan como a quienes simplemente quieren probar algo nuevo. De esta manera se genera un diálogo entre los participantes y las obras expuestas, promoviendo una experiencia artística más cercana y participativa.

Este ciclo de dibujo se realiza desde 2021 y con el tiempo se convirtió en una de las propuestas más elegidas por el público, justamente porque rompe con la idea del museo como un espacio solo para observar y lo transforma en un lugar donde también se crea.

Música en vivo y bandas adolescentes

En esta edición se sumará el ciclo Sesiones, que promueve la participación de artistas jóvenes y bandas emergentes.

Durante la actividad se realizará una jam musical en la que participarán distintos proyectos adolescentes que aportarán su sonido a la noche artística. Entre ellos estarán Acceso Norte, Alma Molina, Claroscuro, LVL, Mirna y Subgénero Bizarro.

Además, algunos de los propios jóvenes estarán a cargo de coordinar y guiar parte de las actividades previstas, reforzando la idea de generar un espacio cultural pensado junto a las nuevas generaciones.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo, de 19 a 22 horas, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia, en la Ciudad de Mendoza.

La propuesta es gratuita y abierta a todo público.