Alerta Amarilla por viento Zonda en Mendoza: ¿dónde soplará y hasta cuándo?

El fenómeno se presentará de forma débil pero persistente entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, afectando principalmente zonas de precordillera y el sur provincial, con leve ascenso de la temperatura y condiciones más secas

El viento Zonda vuelve a decir presente en Mendoza y marcará el pulso del tiempo durante este martes y parte del miércoles, con ráfagas débiles pero persistentes en sectores de precordillera y el sur provincial.

De acuerdo al pronóstico, este martes 28 de abril el Zonda se hará sentir entre las 14 y las 23 en zonas de precordillera, Malargüe y el sur de ese departamento. Si bien se espera de intensidad débil, su presencia coincidirá con una circulación de viento norte durante gran parte del día, lo que favorecerá condiciones más secas y una leve suba de la temperatura, con máximas que rondarán los 21 a 22 grados en el llano.

La jornada comenzará con algo de nubosidad en el sur y el este provincial, pero con tendencia a mejorar hacia el mediodía. Hacia la noche, en tanto, volverá a incrementarse la nubosidad, especialmente en el Valle de Uco y la zona Este, aunque sin probabilidades de precipitaciones. En alta montaña, el panorama será distinto: se espera el ingreso de mal tiempo hacia la noche, con nevadas importantes en el sur que se extenderán durante la madrugada del miércoles hacia la zona central.

El fenómeno del Zonda tendrá continuidad durante las primeras horas del miércoles 29. Se prevé que sople entre las 5 y las 12 nuevamente en precordillera, el sur de Malargüe y el valle de Uspallata, manteniéndose siempre con características débiles. Luego, el viento norte volverá a dominar la escena en toda la provincia durante la tarde.

Ese día, las condiciones tenderán a estabilizarse con el correr de las horas. Aunque el sur provincial amanecerá nublado por la influencia del mal tiempo en cordillera, se espera una mejora general desde media mañana, con cielo despejado en el llano y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados.

Para el jueves 30, en tanto, ya no se prevén condiciones de Zonda. El tiempo se presentará más estable, con circulación de viento norte leve desde media mañana y buen tiempo en alta montaña. La nubosidad será variable durante la mañana en el este, pero con tendencia a despejar hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas entre 23 y 24 grados.

De esta manera, el Zonda tendrá un paso acotado pero a tener en cuenta, especialmente en zonas cordilleranas y del sur provincial, donde suele generar cambios bruscos en las condiciones ambientales.