Buscan a un joven de 20 años que desapareció hace una semana en Las Heras

La Justicia y las autoridades policiales solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jesús Alan Cañete, un joven de 20 años que fue visto por última vez el pasado martes 21 de abril en el barrio Junín Miranda, en el departamento de Las Heras.

Según consta en el expediente iniciado por su búsqueda, el joven mide 1,67 metros, pesa aproximadamente 78 kilos y presenta varios tatuajes visibles: uno con el dibujo de un mandala en el rostro, otro en el brazo derecho con la palabra “Dios” y un tercero con la forma de un beso en el cuello. Además, tiene el cabello corto, de color castaño oscuro, con una franja tejida de color rojo en el costado derecho, y tez trigueña.

Hasta el momento, no se informó detalles sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción N° 18, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que lleva adelante las tareas de investigación para dar con el joven.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que haya tenido contacto con él, que se comunique de manera urgente al 911. La difusión del caso resulta clave para avanzar en la búsqueda.