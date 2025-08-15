Accidente fatal en Mendoza: dos hombres murieron tras chocar en una camioneta contra un árbol

Dos hombres fallecieron tras impactar contra un árbol en Lavalle. El hecho ocurrió en la noche del jueves y aún se investigan las causas del siniestro. Bomberos y personal de emergencias trabajan en el lugar.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves dejó como saldo dos víctimas fatales en el departamento de Lavalle. El hecho se registró a las 22:27 en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez, según informó la Comisaría 63°.

Por razones que aún se investigan, una camioneta color gris colisionó contra un árbol en la mencionada zona. El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento de dos hombres mayores de edad. En paralelo, efectivos de Bomberos trabajan en la extracción de los cuerpos, mientras se mantiene activa la búsqueda de posibles ocupantes adicionales.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del accidente. Desde la dependencia policial se indicó que en las próximas horas se ampliará la información oficial.