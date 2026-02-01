¿Querés aprender música? Sumate a estos talleres gratuitos de verano en Mendoza

Percusión, canto, bajo, improvisación y sonido forman parte de la propuesta de talleres gratuitos que se dictan durante febrero. Las actividades son con cupo limitado y requieren inscripción previa.

Durante febrero, la Escuela de Rock Mario Mátar renueva su propuesta de verano con una agenda de talleres y clases magistrales abiertas a la comunidad, pensadas para músicos, estudiantes y personas que quieran seguir aprendiendo y sumando herramientas vinculadas al mundo musical.

Las actividades se desarrollan en la sede de la institución, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén, son gratuitas, con cupos limitados, y requieren inscripción previa.

Talleres, técnica y formación musical

Cada propuesta tiene una duración de tres horas por encuentro y está coordinada por docentes especializados.

El objetivo es brindar espacios de formación práctica y teórica que aborden distintas disciplinas: técnica instrumental y vocal, producción sonora, grabación, improvisación y uso de herramientas clave para músicos.

La agenda de febrero incluye talleres de percusión, sonido y microfonía, además de masterclasses sobre jazz, improvisación, bajo y uso del click.

Los talleres disponibles

Ensambles de percusión

Docente: Iván Cáceres

Iván Cáceres Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

9 de febrero, a las 17

28 de febrero, a las 10

Trabajo práctico con instrumentos, señas, cuerdas de percusión y ensambles rítmicos.

Masterclass: La voz en el jazz

Docente: Cecilia Salinas

Cecilia Salinas Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

Martes, a las 10

Jueves, a las 17

Abordaje de la interpretación, la improvisación y los recursos estilísticos del jazz.

Masterclass: Tocar con click

Docente: Claudio Benedetti

Claudio Benedetti Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

6 de febrero, a las 10

24 de febrero, a las 17

Uso del click en el rock actual, creación de pistas y trabajo con metrónomo y auriculares.

Masterclass de bajo

Docente: Federico Zuin

Federico Zuin Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

4 de febrero, a las 17

25 de febrero, a las 17

Técnicas, efectos y recursos del bajo en el rock actual.

Improvisación en instrumentos melódicos

Docente: Emmanuel Cruz

Emmanuel Cruz Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

4, 13, 18 y 23 de febrero, a las 10

6, 11, 18 y 23 de febrero, a las 17

Continuación del espacio iniciado en enero, con foco en la práctica de la improvisación.

Taller de sonido inicial

Docente: Alejandro Moyano

Alejandro Moyano Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

9 de febrero, a las 10

27 de febrero, a las 17

Introducción a conceptos básicos de electricidad, conexiones y audio.

Uso del micrófono para cantantes

Docente: Joan Pita

Joan Pita Duración: 3 horas

Fechas y horarios:

19 de febrero, a las 10

20 de febrero, a las 17

Herramientas técnicas para el canto frente al micrófono.

¿Cómo participar?

Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca fortalecer la formación artística, fomentar el intercambio entre músicos y garantizar el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical en Mendoza.

La inscripción se realiza de manera online.