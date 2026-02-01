¿Querés aprender música? Sumate a estos talleres gratuitos de verano en Mendoza

Percusión, canto, bajo, improvisación y sonido forman parte de la propuesta de talleres gratuitos que se dictan durante febrero. Las actividades son con cupo limitado y requieren inscripción previa.
Durante febrero, la Escuela de Rock Mario Mátar renueva su propuesta de verano con una agenda de talleres y clases magistrales abiertas a la comunidad, pensadas para músicos, estudiantes y personas que quieran seguir aprendiendo y sumando herramientas vinculadas al mundo musical.
Las actividades se desarrollan en la sede de la institución, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén, son gratuitas, con cupos limitados, y requieren inscripción previa.
Talleres, técnica y formación musical
Cada propuesta tiene una duración de tres horas por encuentro y está coordinada por docentes especializados.
El objetivo es brindar espacios de formación práctica y teórica que aborden distintas disciplinas: técnica instrumental y vocal, producción sonora, grabación, improvisación y uso de herramientas clave para músicos.
La agenda de febrero incluye talleres de percusión, sonido y microfonía, además de masterclasses sobre jazz, improvisación, bajo y uso del click.
Los talleres disponibles
Ensambles de percusión
- Docente: Iván Cáceres
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 9 de febrero, a las 17
- 28 de febrero, a las 10
Trabajo práctico con instrumentos, señas, cuerdas de percusión y ensambles rítmicos.
Masterclass: La voz en el jazz
- Docente: Cecilia Salinas
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- Martes, a las 10
- Jueves, a las 17
Abordaje de la interpretación, la improvisación y los recursos estilísticos del jazz.
Masterclass: Tocar con click
- Docente: Claudio Benedetti
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 6 de febrero, a las 10
- 24 de febrero, a las 17
Uso del click en el rock actual, creación de pistas y trabajo con metrónomo y auriculares.
Masterclass de bajo
- Docente: Federico Zuin
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 4 de febrero, a las 17
- 25 de febrero, a las 17
Técnicas, efectos y recursos del bajo en el rock actual.
Improvisación en instrumentos melódicos
- Docente: Emmanuel Cruz
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 4, 13, 18 y 23 de febrero, a las 10
- 6, 11, 18 y 23 de febrero, a las 17
Continuación del espacio iniciado en enero, con foco en la práctica de la improvisación.
Taller de sonido inicial
- Docente: Alejandro Moyano
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 9 de febrero, a las 10
- 27 de febrero, a las 17
Introducción a conceptos básicos de electricidad, conexiones y audio.
Uso del micrófono para cantantes
- Docente: Joan Pita
- Duración: 3 horas
Fechas y horarios:
- 19 de febrero, a las 10
- 20 de febrero, a las 17
Herramientas técnicas para el canto frente al micrófono.
¿Cómo participar?
Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca fortalecer la formación artística, fomentar el intercambio entre músicos y garantizar el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical en Mendoza.
La inscripción se realiza de manera online.