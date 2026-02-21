¿Querés aprender marketing y redes sociales? Sumate a este curso gratuito

Se trata de una capacitación gratuita que reúne marketing digital, redes sociales, plan de negocios, financiamiento y emprendedurismo. La inscripción es online y los cupos son limitados.

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó una nueva propuesta de capacitación gratuita pensada para acompañar a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor o fortalecer un proyecto en marcha.

Se trata de Emprende + GC: “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una iniciativa orientada a brindar conocimientos clave y prácticos para transformar ideas en emprendimientos sostenibles.

El objetivo principal es acercar conceptos fundamentales para la creación y el fortalecimiento de emprendimientos, promoviendo la autogestión como motor de desarrollo personal y económico.

¿Dónde y cuándo es?

La propuesta se desarrollará en un único encuentro presencial, con una duración de tres horas.

La jornada tendrá lugar el viernes 27, de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación del Hiper Libertad, ubicado en Joaquín V. González 450.

Durante el encuentro, los participantes accederán a contenidos pensados para la realidad local y actual del mercado, con un enfoque práctico que permita aplicar lo aprendido de forma inmediata.

Además de la formación técnica, la jornada será un espacio de intercambio, donde los asistentes podrán generar redes de contacto, compartir experiencias y acceder a información valiosa para abrir nuevas oportunidades y vínculos de trabajo.

¿Qué vas a aprender?

A lo largo del encuentro se abordarán, de manera integrada, los siguientes ejes:

Empleo y autoempleo : análisis de oportunidades y tendencias del mercado.

: análisis de oportunidades y tendencias del mercado. Emprendedurismo: identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio.

identificación, validación y desarrollo de ideas de negocio. Financiamiento: alternativas y estrategias para acceder a capital inicial.

alternativas y estrategias para acceder a capital inicial. Plan de negocios: estructura, definición de objetivos y proyección.

estructura, definición de objetivos y proyección. Marketing digital y redes sociales : herramientas para visibilizar y posicionar

: herramientas para visibilizar y posicionar productos o servicios.

Requisitos e inscripción

Para participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener domicilio legal en Godoy Cruz.

La preinscripción se realiza de forma online. El cupo es limitado y las personas seleccionadas serán notificadas vía WhatsApp.

Quienes deseen obtener más detalles pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral a los teléfonos 4429360 / 4429361, o vía WhatsApp al 261 306 8525.

Hace cick acá para la preinscripción