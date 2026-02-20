Planazo gratuito en Mendoza: cuándo y dónde será la Fiesta de la Arístides 2026

La Fiesta de la Arístides vuelve a la Ciudad de Mendoza con entrada libre y gratuita. La emblemática avenida se convertirá en un escenario a cielo abierto con música en vivo, DJs y dos escenarios temáticos.

La Ciudad de Mendoza se prepara para uno de los eventos más convocantes de su agenda cultural. El próximo jueves 5 de marzo, desde las 17, se celebrará un nuevo aniversario de la avenida Arístides Villanueva, con una propuesta que combina recitales, sets de DJs y actividades para mendocinos y turistas.

Con el formato de festival urbano y entrada gratuita, la tradicional arteria gastronómica y nocturna volverá a transformarse en un gran paseo peatonal con espectáculos durante toda la tarde y la noche.

Dónde y cuándo es la Fiesta de la Arístides

La celebración tendrá lugar sobre la avenida Arístides Villanueva, uno de los polos gastronómicos y de entretenimiento más importantes de la capital provincial.

Fecha: jueves 5 de marzo

jueves 5 de marzo Horario: desde las 17

desde las 17 Entrada: libre y gratuita

La Fiesta de la Arístides 2026 contará con dos escenarios principales distribuidos a lo largo de la avenida: un espacio dedicado al rock, con bandas en vivo y un escenario orientado a la música electrónica, con reconocidos DJs.

La grilla incluirá artistas locales y nacionales, cuyos nombres serán confirmados oficialmente en los próximos días. Los shows se extenderán durante toda la tarde y continuarán entrada la noche, consolidando el perfil festivo que caracteriza al evento.

El aniversario de la Arístides se convirtió en una de las celebraciones más esperadas del año en la capital. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el sector público y empresas privadas, con el objetivo de fortalecer la agenda de eventos culturales en Mendoza y potenciar el turismo urbano.

El festejo cuenta con el acompañamiento de marcas como Andes Origen, Sernova, Banco Galicia, Fernet Branca, Speed y Sancor Seguros, entre otras firmas que respaldan la propuesta.