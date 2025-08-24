¿Querés aprender a impulsar tu emprendimiento?: sumate a este curso gratuito

Se trata de una capacitación gratuita para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor o potenciar un proyecto que ya está en marcha.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la inscripción a una nueva edición de “Emprende + GC. Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una propuesta gratuita destinada tanto a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha como a quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

¿Qué vas a aprender?

Durante la jornada se abordarán cinco ejes clave que apuntan al desarrollo de proyectos sostenibles y competitivos:

Empleo y autoempleo : tendencias y oportunidades de mercado.

: tendencias y oportunidades de mercado. Emprendedurismo: cómo identificar, validar y desarrollar ideas de negocio.

cómo identificar, validar y desarrollar ideas de negocio. Financiamiento: estrategias y opciones para conseguir capital inicial.

estrategias y opciones para conseguir capital inicial. Plan de negocios : estructura, objetivos y proyección.

: estructura, objetivos y proyección. Marketing digital y redes sociales: herramientas para dar visibilidad a productos y servicios.

El programa busca fortalecer la autogestión como motor de crecimiento personal y económico, además de generar espacios de networking y acceso a información útil para potenciar el ecosistema emprendedor local.

Fechas, horario y lugar del curso

La capacitación se desarrollará en un único encuentro presencial de tres horas, el último viernes de cada mes, lo que permite a los interesados sumarse en diferentes fechas si no pueden hacerlo en agosto.

El próximo encuentro será el viernes 29 de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte).

¿Cuáles son los requisitos?

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz.

¿Cómo inscribirte?

La inscripción se realiza a través de un formulario online y los cupos son limitados. Los seleccionados recibirán la confirmación por WhatsApp.

Más información

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.