¿Querés aprender a impulsar tu emprendimiento?: sumate a este curso gratuito

Se trata de una capacitación gratuita para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor o potenciar un proyecto que ya está en marcha.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la inscripción a una nueva edición de “Emprende + GC. Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una propuesta gratuita destinada tanto a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha como a quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.
¿Qué vas a aprender?
Durante la jornada se abordarán cinco ejes clave que apuntan al desarrollo de proyectos sostenibles y competitivos:
- Empleo y autoempleo: tendencias y oportunidades de mercado.
- Emprendedurismo: cómo identificar, validar y desarrollar ideas de negocio.
- Financiamiento: estrategias y opciones para conseguir capital inicial.
- Plan de negocios: estructura, objetivos y proyección.
- Marketing digital y redes sociales: herramientas para dar visibilidad a productos y servicios.
El programa busca fortalecer la autogestión como motor de crecimiento personal y económico, además de generar espacios de networking y acceso a información útil para potenciar el ecosistema emprendedor local.
Fechas, horario y lugar del curso
La capacitación se desarrollará en un único encuentro presencial de tres horas, el último viernes de cada mes, lo que permite a los interesados sumarse en diferentes fechas si no pueden hacerlo en agosto.
El próximo encuentro será el viernes 29 de 9 a 12 horas, en las salas de capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte).
¿Cuáles son los requisitos?
La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz.
¿Cómo inscribirte?
La inscripción se realiza a través de un formulario online y los cupos son limitados. Los seleccionados recibirán la confirmación por WhatsApp.
Más información
Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613068525.