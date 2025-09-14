¿Querés aprender a coser y arreglar ropa?: sumate a este curso gratuito

El taller gratuito de costura brinda herramientas prácticas para realizar arreglos, transformaciones y customizado de prendas. Es presencial, con cupo limitado y con certificado de asistencia.

En octubre comenzará en la Escuela de Oficios el nuevo taller gratuito de Costura Clínica de Ropa: Arreglos Generales, una propuesta dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en perfeccionar sus habilidades en el manejo de prendas.

Detalles del curso

La capacitación tiene una duración de dos meses y comenzará el martes 7 de octubre.

Habrá dos turnos disponibles: los martes y jueves de 9 a 12:30 horas o de 14:30 a 18 horas.

Para participar es necesario completar la preinscripción online; una vez realizada, se confirmará la vacante por correo electrónico según el cupo disponible.

¿Qué vas a aprender?

Durante la capacitación, los participantes aprenderán a realizar dobladillos, colocación de cierres, remiendos, ajustes y parches, además de técnicas de customizado y transformación de prendas, fomentando la reutilización de la vestimenta.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el curso?

Uno de los requisitos principales es contar con conocimientos básicos en el manejo de máquinas de coser.

Además, los asistentes deberán concurrir con calzado cerrado y materiales personales que se informarán al inicio del cursado.

También será obligatorio cumplir con un 80% de asistencia para obtener la certificación.

Consultas y preinscripción

Por consultas, se puede comunicar con la Escuela de Oficios, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, al teléfono 261-2074648.