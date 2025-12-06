¿Qué tan feriado será el lunes 8 de diciembre? Así funcionarán los comercios en Mendoza

Los comercios de Mendoza trabajarán con un esquema de atención especial durante el último feriado largo del año. La modalidad fue confirmada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys).

La modalidad fue confirmada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys), tras un relevamiento realizado entre los distintos rubros.

Según lo informado, el sábado 6 de diciembre la actividad comercial se desarrollará con total normalidad y en los horarios habituales de cada local. En cambio, el domingo 7 los comercios permanecerán cerrados durante toda la jornada.

El mayor cambio se dará el lunes feriado, ya que la mayoría de los negocios abrirá únicamente por la mañana y bajará sus persianas al mediodía, sin atención durante la tarde.

Desde la Cámara explicaron que esta decisión busca compatibilizar el movimiento turístico propio de los fines de semana largos con el respeto por una fecha de fuerte significado religioso.

El comercio en el centro de Mendoza

En el centro mendocino, más del 50% de los locales confirmó que trabajará media jornada, mientras que un sector importante directamente optará por no abrir durante el feriado.

Solo una minoría mantendrá horarios reducidos, que serán definidos por cada comerciante, tal como lo establece la normativa vigente.