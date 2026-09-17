Qué pasó con el perro que defendió a su dueño en el centro de Mendoza y cuál será su futuro

Moreno, también conocido como “Negrito”, quedó bajo el cuidado del refugio Ángeles de Cuatro Patas luego de protagonizar una escena que se volvió viral en Mendoza. El animal protegió a un hombre que se encontraba descompensado en la vía pública.

La historia del perro que defendió a un hombre en el centro de Mendoza tuvo un nuevo capítulo. Después de que las imágenes del animal custodiando a una persona inconsciente se viralizaran en las redes sociales, el refugio Ángeles de Cuatro Patas informó cuál es su estado actual y explicó qué podría ocurrir con él.

El episodio ocurrió en la intersección de Federico Moreno y Alem, donde un hombre fue encontrado descompensado en plena calle. Cuando llegaron los equipos de emergencia y policías que acudieron para asistirlo, su perro se interpuso y no permitió que nadie se acercara.

El animal ladró, mostró los dientes y permaneció junto al hombre hasta que finalmente pudo ser controlado por personal de la Policía Rural.

Qué pasó con el perro que se volvió viral en Mendoza

La situación generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar. El perro permaneció junto al hombre y reaccionó ante los intentos de los efectivos de acercarse para comprobar su estado de salud.

Durante el procedimiento, incluso uno de los policías sufrió una mordedura al intentar esquivar al animal. Ante la imposibilidad de asistir rápidamente al hombre, intervino personal de la Policía Rural, que logró colocarle una correa y retirarlo momentáneamente para permitir que los equipos de emergencia pudieran trabajar.

Las imágenes de Moreno, como fue identificado posteriormente, rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y llegaron a usuarios de distintos puntos del país.

Después del episodio, el refugio Ángeles de Cuatro Patas intervino para hacerse cargo del animal y garantizar que permaneciera en un lugar seguro.

Moreno se encuentra en un tránsito pago

Ante las distintas versiones que comenzaron a circular sobre el destino del perro, Ángeles de Cuatro Patas publicó un comunicado en Instagram para explicar la situación. La organización informó que actualmente Moreno se encuentra en un tránsito pago, cuyos gastos son afrontados por el propio refugio.

De esta manera, el animal cuenta con un lugar donde permanecer mientras se analiza su situación y se define cuál será su destino definitivo.

Desde la organización aseguraron que allí recibe alimentación diaria, cuidados y todo lo necesario para garantizar su bienestar.

El refugio también aclaró que la prioridad en este momento es que el perro permanezca protegido mientras se obtiene información más precisa sobre las circunstancias que rodean al hombre con quien se encontraba.

Uno de los puntos que todavía deben esclarecerse es la relación entre Moreno y el hombre al que protegió.

Desde Ángeles de Cuatro Patas explicaron que utilizan la palabra “dueño” entre comillas porque recibieron comentarios de vecinos de la zona que aseguran que el hombre no sería necesariamente el propietario del animal.

La organización busca confirmar esta información antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Moreno.

¿Moreno volverá con el hombre que defendió?

El futuro del perro todavía no está definido. Desde Ángeles de Cuatro Patas explicaron que aguardarán a conocer con mayor claridad la situación y las condiciones de vida de su eventual responsable.

Si se determina que el hombre puede ofrecerle a Moreno un espacio seguro, alimento, cuidados y condiciones adecuadas de bienestar, el animal podría regresar con quien corresponda.

Pero si esas condiciones no están garantizadas, el refugio buscará una alternativa. En ese caso, la organización procurará encontrar para Moreno un nuevo hogar responsable y definitivo, donde pueda continuar su vida acompañado y fuera de una eventual situación de calle.

Desde el refugio remarcaron que una de las principales preocupaciones es evitar que Moreno vuelva a quedar en situación de calle.