Un perro enfrentó a la policía para proteger a su dueño inconsciente en plena calle de Mendoza

El animal se interpuso entre los efectivos y su dueño, un hombre en situación de calle que estaba inconsciente sobre el asfalto en pleno centro de Mendoza. Durante el operativo, un policía fue mordido y finalmente tuvieron que intervenir efectivos de la Policía Rural.

Una escena ocurrida en pleno centro de Mendoza llamó la atención durante la mañana de este martes cuando un perro se enfrentó a la Policía para proteger a su dueño, quien se encontraba inconsciente sobre el asfalto. El hombre, que se encontraba en situación de calle, estaba tendido en inmediaciones de Federico Moreno y Alem, aparentemente alcoholizado y sin responder a quienes intentaban asistirlo.

El operativo comenzó a partir de un llamado para solicitar asistencia para una persona que se encontraba tendida en la vía pública. Hasta el lugar llegaron tres móviles policiales y un vehículo de Tránsito municipal, además de disponerse un corte de calle para facilitar la intervención.

Sin embargo, cuando los efectivos intentaron acercarse al hombre, el perro se interpuso entre ellos y su dueño. El animal ladraba, mostraba los dientes y permanecía firme junto al hombre, impidiendo que los policías pudieran aproximarse para comprobar su estado.

Según informaron, uno de los efectivos incluso fue mordido por el perro cuando intentó sortearlo para llegar hasta el hombre. La situación obligó a modificar el procedimiento y buscar una manera de controlar al animal sin poner en riesgo ni a los efectivos ni al hombre que necesitaba asistencia.

La situación pudo ser controlada con la intervención de personal de la Policía Rural. Los efectivos lograron colocarle una correa al perro y retirarlo momentáneamente de la zona para que el personal pudiera acercarse finalmente a su dueño.

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Según explicaron, el animal permaneció en todo momento al lado del hombre y fue necesario enlazarlo para poder asistirlo. La secuencia quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por la reacción del perro, que permaneció junto a su dueño incluso cuando llegaron varios efectivos policiales.

El perro también terminó en una veterinaria

El operativo no terminó solamente con la asistencia al hombre. Durante el forcejeo para poder controlarlo, el perro sufrió una lesión en la lengua, por lo que también debió recibir atención veterinaria.

Finalmente, el animal fue trasladado a una veterinaria para ser revisado, mientras continuaba el procedimiento de asistencia a su dueño. De esta manera, tanto el hombre como su perro terminaron recibiendo atención después del episodio ocurrido en pleno centro de Mendoza.