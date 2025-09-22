Qué hizo la policía con la carne del camión que desbarrancó en el Acceso Este

Tras el vuelco de un camión frigorífico en Guaymallén, decenas de personas intentaron llevarse la carne caída en el Acceso Este. La Policía de Mendoza montó un fuerte operativo y secuestró la mercadería.

Un impresionante operativo policial se desplegó este lunes en Guaymallén tras el vuelco de un camión frigorífico en el Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre. El accidente derivó en un verdadero caos cuando decenas de personas se acercaron al lugar para intentar llevarse la carne que había quedado esparcida sobre la calzada.

Todo comenzó en horas del mediodía cuando un camión que transportaba miles de kilos de carne volcó en el Acceso Este. Según la información del Ministerio de seguridad, una camioneta Partner sufrió un desperfecto en la rueda delantera derecha que se desprendió y, en la maniobra para controlar el vehículo, habría chocado al camión por el lateral izquierdo.

Esto provocó que el chófer del camión perdiera el control y terminara volcando justo a la altura de la Calle Cañadita Alegre. Afortunadamente, en ese instante no transitaban peatones ni otros vehículos por debajo delpuente,e por lo que no se registraron víctimas fatales.

El conductor del rodado mayor sufrió politraumatismos, aunque su vida no corre peligro y fue atendido por médicos.

Sin embargo, el descontrol comenzó cuando minutos después del accidente, las personas comenzaron a congregarse en el lugar para intentar llevarse la carne que se había caído del cargamento.

La policía montó un operativo para evitar el robo, pero algunas personas comenzaron a empujar las vallas para pasar, fue ahí que los efectivos respondieron con gas lacrimógeno y algunos disparos para dispersar a la gente.

Pasadas las 15:30 de este lunes, los efectivos en conjunto con personal de la Municipalidad de Guaymallén lograron despejar la zona y remover el vehículo accidentado.

Qué pasó con la carne que transportaba el camión

Luego de que los efectivos lograron retirar los restos del camión que volcó, la Policía secuestró toda la carne para someterla a análisis bromatológicos. Las autoridades indicaron que permanecerá guardada hasta que se determinen las condiciones de la mercadería.

Por otro lado, la Policía Rural auditará la documentación del camión para ver si cumplía con las normas y protocolos para transportar y conservar este tipo de productos.