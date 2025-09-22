Camión que desbarrancó en el Acceso Este: Disparos y gases lacrimógenos entre la Policía y los vecinos que querían acceder a la carne

La situación entre los ciudadanos que querían acceder a la mercadería tras el vuelco del camión en el Acceso Este y la Policía se transformó en una batalla campal cuando algunas personas querían acceder a la carne.

Finalmente, el camión que desbarrancó terminó en una batalla campal entre los vecinos que querían acceder a la carne y la Policía que custodiaba que eso no pasara. Según relataron testigos, los uniformados no dejaron que las personas se acercaran hacia la carne cuando una pasó la barrera y provocó la represión de la Policía.

Luego se produjo intercambio de piedras entre los vecinos que querían la carne y la Policía. Entendiendo que en el lugar había menores.

Todo comenzó en la mañana de este lunes, un aparatoso accidente que por fortuna no pasó a mayores, revolucionó una populosa zona de Guaymallén. Se trata de una zona neurálgica de Villa Nueva, cerca del Acceso Este y Cañadita Alegre, donde un camión con carne cayó de un puente.

Si bien el conductor del rodado fue trasladado al hospital por politraumatismos, el rodado y la carga quedó en calle Cañadita Alegre. Es por ello que la Policía montó un operativo en la zona y un vallado para evitar que los transeuntes que se juntaron cerca del accidente, accedan a la carne, sobre todo a aquella que estuvo en contacto con la tierra y el asfalto ya que no sería apta para el consumo humano dado la contaminación del suelo y la pérdida de la cadena de frío.

A pesar de las indicaciones, los vecinos quieren acceder a la carne para que no se pierda lo que se puede comer.

En estos momentos, el Acceso Este permanece con media calzada habilitada en dirección al este, generando demoras en la circulación vehicular.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente se registró este lunes al mediodía en Guaymallén, cuando un camión cargado con carne desbarrancó del Acceso Este y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre, luego de chocar con un utilitario.

El hecho ocurrió pasadas las 11, cuando el conductor de un Peugeot que circulaba hacia el este sufrió la pinchadura de un neumático. La maniobra involuntaria lo llevó a impactar contra el transporte de carga que viajaba en la misma dirección.

Tras el choque, el camionero perdió el control en la zona del puente, atravesó el guardarraíl metálico y se precipitó al vacío. El vehículo cayó directamente sobre Cañadita Alegre, en un momento en que afortunadamente no pasaban peatones ni otros vehículos.

La carga de carne que trasladaba quedó desparramada sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un importante operativo de limpieza y cortes de tránsito en la zona.

El estado del conductor

El chofer del camión fue rescatado con politraumatismos, aunque su vida no corre peligro. Recibió asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado a un centro de salud.