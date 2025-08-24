Pronóstico del tiempo para este domingo: cielo despejado y temperaturas en aumento

La jornada de hoy se presenta con tiempo bueno, vientos leves y heladas parciales. El pronóstico anticipa máximas más altas en el inicio de la semana.

El pronóstico anticipa jornadas de buen tiempo en el inicio de la semana para Mendoza, con heladas parciales en horas de la mañana, ascenso de la temperatura y cielo poco nuboso en cordillera.

Hacia mitad de semana se mantendrán las condiciones estables con algo más de nubosidad.

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

Se espera tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Habrá heladas parciales y cielo poco nublado en la cordillera.

La máxima será de 19°C y la mínima de 3°C.

Lunes

La jornada se presentará con condiciones similares: tiempo bueno, ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales.

El cielo permanecerá poco nuboso en la cordillera.

La máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 5°C.

Martes

El día tendrá buen tiempo con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado.

Se esperan vientos leves del noreste, heladas parciales y cielo poco nuboso en cordillera.

La máxima prevista es de 23°C y la mínima de 7°C.

Miércoles

El pronóstico indica un día algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste.

La máxima será de 23°C y la mínima de 8°C.