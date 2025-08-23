Incendio en Mendoza: una fábrica de policarbonato ardió a metros de la plaza de Godoy Cruz

El incendio ocurrió a metros de la Plaza Godoy Cruz y obligó a cortar el tránsito en la zona. Autoridades investigan las causas que lo originaron.

Un incendio de gran magnitud en Godoy Cruz se produjo este sábado por la tarde, cuando una columna de humo negro se elevó sobre una de las zonas más transitadas del departamento.

El foco se originó en una fábrica de policarbonato y pinturas, ubicada en calle Monteagudo al 326, esquina con Antonio Tomba, a muy poca distancia de la Plaza Godoy Cruz.

El siniestro fue reportado a través de un llamado al 911, donde se informó que un galpón destinado al almacenamiento de policarbonato y pinturas estaba en llamas. Minutos después, personal de Defensa Civil de Mendoza confirmó la emergencia y coordinó la llegada de equipos de asistencia.

De acuerdo con las primeras informaciones, al momento de iniciado el fuego no había personas en el interior del inmueble, por lo que no se registraron heridos.

En el lugar actuaron bomberos voluntarios de Godoy Cruz, quienes recibieron apoyo del cuartel central de bomberos de Guaymallén, dada la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación.

Pasadas las 16:30 horas, las autoridades confirmaron que el incendio había quedado circunscripto, aunque personal de emergencias continuaba con tareas de enfriamiento para evitar la reactivación de focos ígneos.

Por cuestiones de seguridad, el área de tránsito municipal dispuso el corte de las calles Monteagudo y Antonio Tomba, lo que generó desvíos en la circulación y complicaciones momentáneas en la zona céntrica del departamento.

Las causas que originaron el incendio todavía se encuentran bajo investigación.