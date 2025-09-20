Potrerillos: así son las obras que el Gobierno de Mendoza anunció para mejorar el acceso a los destinos turísticos

El objetivo de estas obras es facilitar la circulación y fortalecer a Potrerillos como destino de montaña para turistas y vecinos.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el inicio de una obra estratégica para Potrerillos, una de las zonas turísticas de montaña más visitadas de Mendoza.

La iniciativa contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche y repavimentación de 3,3 kilómetros de la Avenida Los Cóndores, conocida también como Ruta Provincial 89.

La Dirección Provincial de Vialidad ya lanzó la licitación, con un presupuesto de 10.698 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses. La obra abarcará desde el puente existente hasta el primer badén que cruza el arroyo El Salto, renovando un tramo que actualmente es angosto y presenta limitaciones para el tránsito.

El nuevo puente reemplazará la estructura antigua, facilitando el acceso hacia otras villas de montaña cercanas, como El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol. Además, la repavimentación incluirá demarcación vial, señalización vertical y medidas de seguridad, considerando que la orilla del río Blanco es un lugar muy concurrido para recreación y actividades al aire libre.

En los últimos años, la Avenida Los Cóndores ha experimentado un notable crecimiento comercial, con numerosos locales gastronómicos que atraen tanto a turistas locales como extranjeros. Esta obra busca consolidar el ingreso a Potrerillos como un eje turístico y garantizar un tránsito más seguro y moderno para vecinos y visitantes.