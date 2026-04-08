Planazo gratuito en Mendoza: tango al aire libre con clases, milonga y espectáculos en vivo

Se trata de un planazo gratuito para acercarse al tango, aprender algunos pasos y disfrutar de música al aire libre.

El tango es el protagonista de este planazo gratuito en un espacio público. Se trata de la apertura de la Escuela de Taura Tango que trae un evento que combina aprendizaje, música y espectáculo en un mismo lugar.

La jornada invita tanto a quienes quieren dar sus primeros pasos como a quienes ya tienen experiencia en el 2×4.

Habrá una clase abierta a cargo de las profesoras especializadas Estela Balbuena y Emilia García Márquez, seguida de una milonga con musicalización en vivo y la presentación oficial de la escuela.

Además, el evento contará con distintos shows que incluirán presentaciones de:

Taura Infantil

Taura Pistero

El elenco de Taura Tango

La participación de artistas invitados

Como incentivo extra, se entregarán cupones de descuento para quienes quieran sumarse a las clases.

Dónde y cuándo es

La cita es el sábado 11 de abril desde las 19.30 horas en la Plaza Departamental de Godoy Cruz, con entrada libre y gratuita.